Caja fiscal: sojeros advierten que suba de impuestos desatará aumento en canasta básica

Tras la reunión de trabajo entre el equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con la Comisión Permanente del Congreso y los representantes del sector productivo del país, el presidente de la Asociación de Productores de Soja, Oleaginosas y Cereales del Paraguay (APS), Lindemar Cesca, conversó con ABC sobre sus perspectivas de la situación del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público o Caja Fiscal.

“Está todo mal, muy mal. Hoy no hay forma de negar que debe hacerse algo para mejorar eso (el déficit), y de manera urgente. Políticamente no es conveniente, pero económicamente, para hacer bien al Paraguay, hay que cambiar el sistema”, apuntó sobre la situación de la Caja.

Según los datos compartidos por el MEF, el saldo rojo de la Caja Fiscal alcanzó los US$ 380 millones en 2025, lo que representa el 0,8% del producto interno bruto (PIB) del país. Además, las proyecciones de la cartera económica indican que, sin r reformas, el déficit del Programa Civil se financiaría completamente con impuestos para el año 2028, llegando a un saldo rojo de US$ 683 millones.

De ahí que el Poder Ejecutivo presentó su plan de reforma a finales del año pasado. Sin embargo, esta semana, los sectores afectados por la reforma propuesta por el Gobierno de Santiago Peña, como las fuerzas públicas y los docentes, presentaron sus contrapropuestas a los legisladores, manifestándose en contra de la iniciativa original. Concretamente, las fuerzas públicas propusieron la aplicación de una tasa a los cultivos de arroz y soja como alternativa de financiación.

Al respecto, Cesca argumentó que incrementar los impuestos al sector agropecuario no constituye una solución viable.

Explicó que el rubro ya está en una situación precaria con la carga impositiva actual, sumada a años de incertidumbre que han afectado negativamente su desempeño, llegando incluso a registrar pérdidas.

Reacción “en cadena”

Por otro lado, advirtió que un eventual aumento de impuestos ocasionaría una reacción en cadena: “Va a subir el precio de la leche, del pollo y así sucesivamente. No es solo la soja, es toda la cadena de producción”, comentó.

El dirigente gremial manifestó que existe una “percepción errónea” sobre el sector agropecuario, ya que desconocen la complejidad económica real del productor; y reiteró que solicitarán al Gobierno que mantengan su postura de no incrementar la presión tributaria.

MEF descartó aumento de impuestos

El equipo técnico del Ministerio de Economía explicó en la reunión del miércoles último que la reforma del sistema jubilatorio público debe enfocarse en parámetros demográficos, no en aumentos impositivos.

Subrayaron que incrementar impuestos como el IVA o el IRP para cubrir el déficit resulta insostenible, ya que requeriría subas extremas que solo resolverían parcialmente el problema.

La cartera de Economía resaltó la gravedad de la situación financiera, señalando que el déficit acumulado en la última década supera los US$ 1.680 millones; y advirtieron que, sin una reforma, este déficit se quintuplicaría en los próximos diez años, impulsado principalmente por las jubilaciones masivas en sectores sin edad mínima de retiro, como las fuerzas públicas y el magisterio nacional.

