Impulsan expansión y nuevos mercados

El presidente de Fepama destacó que el año anterior fue positivo para el rubro, al superar los números de ejercicios anteriores. Además, destacó la incorporación de nuevas empresas vinculadas a la actividad forestal y la reforestación de más de 350.000 hectáreas, cifras a las que apuntaba el sector. Agregó que la apertura de nuevos mercados también es una “meta estratégica”, si bien aseguró que, el principal destino de la madera paraguaya continua siendo Estados Unidos, seguido por Europa –con Inglaterra–, además de Brasil y Uruguay, consideró que existen oportunidades en mercados como Taiwán, Japón y Corea del Sur.

“Son países que están necesitando madera y que incluso llegaron al país durante la Expo Fepama para explorar posibilidades comerciales”, indicó.

En ese sentido citó la visita de misiones japonesas interesadas en adquirir madera paraguaya o encontrar los mecanismos para fortalecer el comercio entre ambos países. Respecto a las perspectivas para este año, afirmó que la superación constante es clave para el desarrollo del rubro. Expresó su expectativa de que el crecimiento transcurra de manera ordenada y con foco en la calidad.

Ampliar hectáreas forestadas

No obstante, aclaró que el crecimiento no será inmediato, considerando que actualmente el país cuenta con entre 300.000 y 350.000 hectáreas forestadas. Jiménez citó el caso de Uruguay, que dispone de 1.200.000 hectáreas forestadas y genera una facturación anual de unos US$ 3.500 millones por la venta de madera.

Asimismo, indicó que el sistema forestal paraguayo tiene “un amplio margen de expansión”. Estimó que, si con 1.200.000 hectáreas Uruguay alcanza esos resultados, Paraguay, con un potencial de 3.000.000 de hectáreas, superaría ampliamente esos números.

Más destinos

