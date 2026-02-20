Trigo, zafra 2025: exportaciones crecieron 12% pese a la baja de los precios

Las exportaciones del trigo de la zafra 2025 muestran un desempeño positivo hasta enero, con envíos destinados principalmente al mercado brasileño.

Los informes suministrados por la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco) demuestran que los envíos de trigo correspondientes al período de comercialización (se computa de octubre 2025- a enero 2026)tuvieron un incremento de12 % en comparación con el mismo período de la campaña 2024.

El aumento del 12% de nuestros envíos, de acuerdo con el informe del gremio, se debe a que en los meses mencionados (octubre de 2025 y enero de 2026) los embarques del cereal alcanzaron 228.775 toneladas, frente a las 203.663 toneladas exportadas en igual lapso de la zafra 2024, resultado que confirma una mejora interanual en los volúmenes enviados, de 25.112 toneladas.

Resultados positivos

La asesora de Comercio Exterior de Capeco, Sonia Tomassone, explicó que, si se consideran las exportaciones de año calendario (enero 2025 vs enero 2026) también hubo resultados positivos. Este desempeño permitió un ingreso de divisas por US$ 9.756.670, mientras que en el mismo mes del año anterior se lograron US$ 3.295.704.

Brasil, el gran mercado

Tomassone comentó que en enero y febrero los productores concentran sus actividades en la cosecha de la soja. Además en el avance de la siembra de maíz y soja de la entrezafra. Indicó que, pese a la caída de los valores internacionales, los envíos de trigo continúan fluyendo hacia Brasil.

Añadió que al cierre del primer mes del 2026, el mercado brasileño concentró el 99% de los embarques, seguido por Bolivia y Uruguay, con 0,3% cada uno.

Ranking de exportadores

Las cinco empresas que más exportaron el producto nacional son Agrofértil, con el 16% del total, seguida por Nativa (15 %), Agro Silo Santa Catalina (12%), Ovetril (10%) y Sumar Trading (7%).

En total, 27 empresas participaron de las exportaciones de trigo correspondientes a la zafra 2025.