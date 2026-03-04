Paraguay interviene a favor de Israel en juicio internacional por genocidio en Gaza

En la nota oficial, el gobierno de Santiago Peña invoca el Artículo 63 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que indica que cualquier Estado parte de la Convención sobre Genocidio puede intervenir.

En la declaración de intervención que presentó la administración Peña alude al caso Sudáfrica vs. Israel que se tramita ante la CIJ.

Para la presentación, viajaron a La Haya, Países Bajos, sede de la CIJ, el viceministro de Administración y Asuntos Técnicos, Miguel Ángel Aranda Daroczi y el director general de Política Bilateral, Raúl Martínez, informaron fuentes diplomáticas.

En este proceso, Sudáfrica acusa a Israel de violar la Convención contra Genocidio en la Franja de Gaza. El Ministerio de Salud gazatí reporta hasta la fecha 72.117 muertes. El 56% de ellas corresponden a mujeres, niños y ancianos, según datos oficiales.

Por el otro lado, Colombia, España, Irlanda, Brasil y otros 12 países intervinieron en defensa del derecho internacional humanitario. Paraguay eligió estar con Israel, ambos aliados del gobierno del presidente de EE.UU. Donald Trump.

Conforme a las fuentes, Paraguay busca argumentar ante la CIJ que los hechos en Gaza no alcanzan el umbral legal del genocidio. Es decir, el gobierno de Peña interviene para proteger a Israel de una condena histórica.

La posición del gobierno cartista no sorprende porque desde el 15 de agosto de 2023 se constituyó en un firme aliado diplomático de la administración de Benjamín Netanyahu. El apoyo se expresa tanto en el ámbito bilateral como multilateral, como en los foros internacionales. El Gobierno de Peña sostiene que las acciones de Israel se enmarcan en la defensa propia.

“En línea con EE.UU., Paraguay quiere colaborar para apoyar a Israel”, señaló una fuente diplomática.

Antecedentes

Sudáfrica instó en mayo de 2024 a la Corte Internacional de Justica a ordenar a Israel que detenga inmediatamente la embestida militar contra Rafah, la ciudad del sur de la Franja de Gaza donde llegó a refugiarse más de un millón de palestinos desplazados por los ataques israelíes. Las hostilidades se iniciaron en octubre de 2023.

En su exposición, el país demandante sostuvo que la ofensiva de Israel contra Rafah supone un riesgo extremo para la entrada de suministros humanitarios y la provisión de servicios básicos en todo Gaza, así como para la rehabilitación del sistema sanitario y para la vida de los palestinos como pueblo.

La petición sudafricana incluye el acceso irrestricto y seguro de ayuda y personal humanitario a la Franja de Gaza, señala un reporte de prensa de las Naciones Unidas.

Los representantes sudafricanos señalaron que Israel “casi ha borrado del mapa a Gaza, sacudiendo la consciencia de la humanidad” y afirmaron que el asalto a Rafah es el último paso en el proceso de destrucción de Gaza y del pueblo palestino.

“Fue Rafah la que trajo a Sudáfrica ante este tribunal hoy, pero son todos los palestinos como grupo nacional, étnico y racial los que necesitan la protección contra el genocidio que la Corte puede ordenar”, explicó la delegación sudafricana en la voz del abogado Vaughan Lowe.