Peña justifica el apoyo de Paraguay a Israel y dice que es un mandato del pueblo

"Cuando yo estaba en el proceso de candidatura recorría el país y la gente me pedía (...) 'Santiago si sos presidente apóyale a Israel, apóyale a Israel, apóyale a Israel'", relató el mandatario al intervenir en la clausura del foro de jóvenes ejecutivos YPO (Young Presidents' Organization), celebrado en el Banco Central de Paraguay (BCP).

El gobernante explicó, de forma general, la defensa de Paraguay, de sus principios en el mundo, aunque no se refirió al ataque israelí ocurrido este martes contra un grupo de líderes del grupo palestino Hamas reunido en Catar.

"Yo hice campaña de que Paraguay iba a apoyar a Israel y antes de los atentados del 7 de octubre del 2023, yo anuncié que iba a reabrir la embajada en Jerusalén", agregó.

El mandatario reconoció que esa decisión fue "muy controversial" y que motivó, según dijo, la llamada de líderes de varias regiones del mundo para pedirle "que no lo haga".

"Y yo les dije: lo voy a hacer porque esto es un mandato que el pueblo paraguayo lo quiere hacer", agregó.

Asimismo, defendió que Paraguay ha tenido "una posición inquebrantable a lo largo de la historia" para defender a Israel, algo que consideró se explica en el hecho de que su país posee un importante "porcentaje de la población católica en América Latina, sino la mayor del mundo".

"Más del 90 % de la población es una población católica en el Paraguay, por más de que los grupos evangélicos han crecido mucho en Paraguay, es mayoritariamente una población católica", subrayó.

Desde que comenzó la guerra, Peña ha ratificado varias veces la posición de su país de apoyar el "derecho que tiene el Estado de Israel a defenderse".

El 18 de julio pasado sostuvo que "no debe haber civilización ni grupo religioso que haya sufrido más persecución que el pueblo judío y, en este caso, el Estado de Israel".