Al servicio del ciclo productivo

La consolidación en este ámbito no es casualidad; es el resultado de una estrategia cimentada en la presencia territorial, la especialización técnica y una comprensión profunda de la realidad del campo.

Conocimiento desde el origen

La diferencia fundamental de la propuesta de valor radica en nuestro origen y en la composición de los equipos. Desde el Directorio hasta los Ejecutivos de cuentas, compartimos una cercanía genuina con el productor, conociendo a profundidad sus necesidades reales.

No somos observadores del mercado; diseñamos productos y servicios específicamente estructurados para acompañar cada etapa del ciclo productivo, impulsando la competitividad y fortaleciendo la inversión privada.

Esta especialización se traduce en soluciones financieras flexibles. Entendemos que el productor requiere apoyo tanto para el corto plazo (financiamiento de cultivos, insumos, implementos o compra de animales), como para inversiones estratégicas de largo aliento, como la adquisición de tierras, mejoras en infraestructura y renovación de maquinaria.

Presencia en la adversidad

El sector agropecuario está sujeto a variables que escapan al control del productor: volatilidad de los precios internacionales, desafíos logísticos y factores climáticos.

Nuestra filosofía es clara: debemos acompañar al sector no solo en los tiempos de bonanza, sino especialmente en los momentos complicados. En esas coyunturas, reafirmamos la presencia con productos puntuales y condiciones especiales. La agilidad en la respuesta es clave para que el auxilio financiero llegue oportunamente y se convierta en una solución real para el cliente.

Innovación en el terreno

La estrategia de cercanía se materializa en la presencia en las principales exposiciones agropecuarias con asesoramiento especializado, herramientas concretas y préstamos con condiciones adecuadas para el equipamiento del campo.

Un hito es el rol como pioneros en la organización de ferias ganaderas y remates. Lo que comenzó en el recinto de El Rodeo se ha expandido este año a Pioneros del Chaco, logrando números de financiamiento y cantidad de cabezas que reflejan la satisfacción del productor. En cada feria, se movilizan equipos interáreas para garantizar respuestas rápidas y adaptadas a la dinámica del evento.

Mirando al futuro

El compromiso es inalterable: acompañar con la intensidad que requiere, apalancados con una red de sucursales en las zonas de mayor producción, evolucionando junto al productor, con servicios que no solo atienden sus necesidades actuales, sino que se adaptan con agilidad a las circunstancias del campo.

Gerente Comercial de Bancop