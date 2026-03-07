Sudameris fortalece su vínculo con el agro en la Expo Regional Canindeyú.

En su edición número 26, la Expo reunió a productores, empresarios y actores clave del rubro agropecuario, consolidándose como una plataforma estratégica para el intercambio comercial y el fortalecimiento de vínculos dentro del sector. En este contexto, Sudameris se presentó como expositor, acercando su propuesta de valor y acompañando de manera directa a quienes impulsan la producción agrícola y ganadera en la región.

Como parte de su agenda dentro de la muestra, el banco organizó la denominada “Noche Sudameris”, un espacio especialmente diseñado para el encuentro entre clientes, aliados estratégicos y referentes del ámbito agroganadero. La actividad se llevó a cabo en el predio ferial de la ARP Regional Canindeyú y se destacó por promover el diálogo, la generación de nuevas oportunidades de negocio y el intercambio de ideas sobre los desafíos y perspectivas del sector.

Durante los días de feria, el estand institucional de Sudameris también recibió la visita de numerosos asistentes interesados en conocer más sobre los productos y servicios financieros orientados al desarrollo del agro y de las empresas vinculadas a la cadena productiva. El equipo del banco brindó asesoramiento personalizado, destacando soluciones pensadas para acompañar el crecimiento de productores y emprendedores del interior del país.

Desde la entidad subrayaron que el apoyo al agro forma parte de una visión de largo plazo, basada en la convicción de que el fortalecimiento del campo paraguayo es fundamental para el desarrollo económico nacional. En ese sentido, remarcaron la importancia de participar en espacios como la Expo Regional Canindeyú, donde convergen innovación, inversión y oportunidades para el sector productivo.

A lo largo de la exposición, el predio ferial se convirtió en un punto de encuentro para demostraciones, exhibiciones y actividades que reflejan el dinamismo de la ganadería y la agricultura. Este tipo de eventos no solo permiten mostrar avances y tendencias del sector, sino que también generan un impacto positivo en la economía regional, impulsando negocios y fortaleciendo la integración entre los distintos actores del agro paraguayo.