ABC Rural
07 de marzo de 2026 - 01:00

Sudameris fortalece su vínculo con el agro en la Expo Regional Canindeyú

Sudameris fortalece su vínculo con el agro en la Expo Regional Canindeyú.
Sudameris fortalece su vínculo con el agro en la Expo Regional Canindeyú.Archivo, ABC Color

La entidad financiera Sudameris reafirmó su compromiso con el sector productivo durante su participación en la Expo Regional Canindeyú, uno de los eventos agroganaderos más relevantes del calendario nacional. La feria se desarrolló del 24 de febrero al 1 de marzo de 2026 en el Campo de Exposiciones Don Wilfrido Soto, organizado por la Asociación Rural del Paraguay – Regional Canindeyú, en la ciudad de La Paloma del Espíritu Santo.

Por Noelia Leguizamón

En su edición número 26, la Expo reunió a productores, empresarios y actores clave del rubro agropecuario, consolidándose como una plataforma estratégica para el intercambio comercial y el fortalecimiento de vínculos dentro del sector. En este contexto, Sudameris se presentó como expositor, acercando su propuesta de valor y acompañando de manera directa a quienes impulsan la producción agrícola y ganadera en la región.

Sudameris fortalece su vínculo con el agro en la Expo Regional Canindeyú
Sudameris fortalece su vínculo con el agro en la Expo Regional Canindeyú.

Como parte de su agenda dentro de la muestra, el banco organizó la denominada “Noche Sudameris”, un espacio especialmente diseñado para el encuentro entre clientes, aliados estratégicos y referentes del ámbito agroganadero. La actividad se llevó a cabo en el predio ferial de la ARP Regional Canindeyú y se destacó por promover el diálogo, la generación de nuevas oportunidades de negocio y el intercambio de ideas sobre los desafíos y perspectivas del sector.

Sudameris fortalece su vínculo con el agro en la Expo Regional Canindeyú.
Sudameris fortalece su vínculo con el agro en la Expo Regional Canindeyú.

Durante los días de feria, el estand institucional de Sudameris también recibió la visita de numerosos asistentes interesados en conocer más sobre los productos y servicios financieros orientados al desarrollo del agro y de las empresas vinculadas a la cadena productiva. El equipo del banco brindó asesoramiento personalizado, destacando soluciones pensadas para acompañar el crecimiento de productores y emprendedores del interior del país.

Sudameris fortalece su vínculo con el agro en la Expo Regional Canindeyú.
Sudameris fortalece su vínculo con el agro en la Expo Regional Canindeyú.

Desde la entidad subrayaron que el apoyo al agro forma parte de una visión de largo plazo, basada en la convicción de que el fortalecimiento del campo paraguayo es fundamental para el desarrollo económico nacional. En ese sentido, remarcaron la importancia de participar en espacios como la Expo Regional Canindeyú, donde convergen innovación, inversión y oportunidades para el sector productivo.

Sudameris fortalece su vínculo con el agro en la Expo Regional Canindeyú.
Sudameris fortalece su vínculo con el agro en la Expo Regional Canindeyú.

A lo largo de la exposición, el predio ferial se convirtió en un punto de encuentro para demostraciones, exhibiciones y actividades que reflejan el dinamismo de la ganadería y la agricultura. Este tipo de eventos no solo permiten mostrar avances y tendencias del sector, sino que también generan un impacto positivo en la economía regional, impulsando negocios y fortaleciendo la integración entre los distintos actores del agro paraguayo.