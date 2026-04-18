Indabal Beef Experience: excelentes resultados en jornada de campo

El Dr. Italo Godoy, de Indabal, fue el encargado de dar un pantallazo inicial sobre la estancia, sus números y resultados obtenidos gracias a la implementación de estrategias de manejo de suplementación estratégica.

La Estancia Kary cuenta con una superficie de aproximadamente 7.000 hectáreas, con 13.605 animales, desarrollando una ganadería de ciclo completo. Desde hace 3 años viene trabajando con los productos Indabal, con los que alcanzó resultados de impacto: 91,95% de tasa de preñez en vacas y terneros destetados con 300 kilos.

Estación de cría

La primera parada fue en la unidad de cría, donde el zootecnista Luiz Da Silva, de la firma Agroceres, explicó el trabajo que se realiza con las vacas y sus crías hasta el destete. En la estación se destacaron dos trabajos: primero, lograr que las vacas con terneros en pie no pierdan condición corporal y queden preñadas lo antes posible; y, segundo, que utilizando el sistema de creep feeding los terneros puedan ser destetados en 8 meses con pesos promedio de 300 kilos, para luego ir a recría a pasto o terminación en confinamiento.

Terminación intensiva a pasto

En la segunda estación se habló del TIP (Terminación Intensiva a Pasto), a cargo del zootecnista Leonardo Minussi, de Indabal, quien puso énfasis en el sistema aprovechado principalmente en épocas de abundantes pasturas, donde los animales ingresan con pesos de 420 kilos y luego de 105 días aproximadamente son retirados con 560 kilos, ganando en promedio 1,3 kilos por día.

Es importante entender que en este sistema los animales no solo consumen pasto; también se les prepara una suplementación de 1,7% de su peso vivo para lograr estos resultados.

Confinamiento de varias categorías

La jornada culminó con la visita al confinamiento de la Estancia Kary, donde no solo se realiza el engorde y terminación de animales, sino también una recría para animales que deben pasar por dicha etapa y una nutrición diferenciada para futuras hembras matrices primíparas, de acuerdo a Fernando Brito, de Agroceres/Indabal.

Este sistema de confinamiento les da a los productores la capacidad para tener un mejor control sobre varias categorías e ir padronizando lotes, además de medir resultados.

La jornada culminó con las palabras del propietario de la Ganadera ACE, el Dr. Alberto Policaro, quien destacó la importancia de la planificación y medición para lograr resultados.