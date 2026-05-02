Carne bovina: último paso hacia la conquista total del norte

Con el ingreso de la carne paraguaya a México, el país completaría el triángulo del norte, sumando tres importantes mercados, además de Estados Unidos y Canadá.

La fase final para habilitar el mercado mexicano, liderada por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), es un hito técnico tras la homologación sanitaria lograda en 2025. La llegada de la auditoría del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) de México para inspeccionar a diez plantas frigoríficas está fijada del 18 al 26 de mayo de 2026.

México: déficit y oportunidad

Para el productor paraguayo, el contexto mexicano representa una gran oportunidad. México es el sexto consumidor mundial de carne vacuna, pero su producción interna no sigue el ritmo de una demanda que crece 4,4% anual.

Esta brecha ha disparado los precios locales un 16,5% en 2026, presionando al Gobierno mexicano a diversificar sus fuentes de importación para contener la inflación.

Por otra parte, el brote de gusano barrenador en México provocó el cierre de la frontera de EE.UU. para el ganado en pie mexicano, obligando a un sacrificio interno mayor, lo que deja un espacio vacío en el segmento de cortes premium que Paraguay podría ocupar.

Competencia en la plaza azteca

Paraguay no entra a un mercado vacío. El principal competidor es Estados Unidos, que ostenta un dominio del 79% del mercado mexicano gracias a su cercanía y ventajas arancelarias. No obstante, el alto costo de los productos estadounidense abre una ventana de competitividad para la proteína paraguaya.

Brasil es el jugador más agresivo. Sin embargo, la carta de Paraguay es su estatus sanitario y su reciente éxito en el mercado de EE.UU., donde las exportaciones crecieron un 75% en 2025, sirviendo como validación ante los compradores más exigentes.

La competencia de la logística

El desafío logístico para un país mediterráneo sigue siendo el costo. Mientras el 87,1% de los envíos bovinos nacionales se realizan por vía terrestre hacia puertos regionales, la ruta hacia México exige eficiencia en el uso del Corredor Bioceánico para salir por el Pacífico hacia puertos como Manzanillo o Lázaro Cárdenas.

A pesar de una caída del 20% en la faena durante el primer trimestre de 2026 —debido a la retención de vientres para recomponer el stock ganadero—, la rentabilidad por tonelada ha alcanzado niveles récord, situándose por encima de los US$ 6.400.

La llegada al mercado del norte es un gran paso para el posicionamiento premium de la producción paraguaya y la consolidación como el motor proteico de Sudamérica, transformando el desafío logístico en una oportunidad de negocio.

La industria nacional mexicana: SuKarne y Sigma

El mercado mexicano está altamente concentrado en grandes jugadores locales que son, al mismo tiempo, productores e importadores. SuKarne, por ejemplo, abastece cerca del 20% del consumo nacional y procesa hasta 1,5 millones de cabezas al año.

Empresas como Sigma Alimentos e Industrias Bachoco también dominan la distribución de proteínas. La estrategia paraguaya debe apuntar a establecer alianzas con estos distribuidores para integrar la carne nacional en sus extensas redes de frío y puntos de venta.