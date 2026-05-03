Fuerte crecimiento en consumo porcino

Desde el rubro aseguran que el desafío ahora es acercarse al promedio regional de 20 kilos per cápita y seguir fortaleciendo la producción nacional.

Autoridades nacionales desarrollaron su agenda de Gobierno recientemente en la localidad de Naranjal (Alto Paraná) con el objetivo de conocer el potencial de la producción porcina en esa zona, mediante la visita a la Granja San Bernardo. Tras su discurso sobre la importancia de la cadena porcina, que viene creciendo con el aumento de las exportaciones y también la preferencia de este producto para instalarse como alimento en las mesas paraguayas, Hugo Schafratth, propietario de la Granja San Bernardo y presidente de la Asociación de Criadores de Cerdos del Paraguay (ACCP), comentó que en el lugar se reunieron más del 80% de los productores que fueron claves en el más de un millón de toneladas de cerdo faenado el año pasado.

Schafratth presentó a las autoridades todo lo que implica el sector porcino en el país y explicó la cantidad de cerdos que se producen en los diferentes tipos de establecimientos.

Citó que las pequeñas fincas comprenden de 1 hasta 19 cerdos, las medianas de 20 a 99 animales, y los que crían más de 100 cerdos son productores industriales, donde hoy se concentra la mayor cantidad de producción. Agregó que en los últimos años hubo un crecimiento en el número de matrices (hembras destinadas a la cría) para el sector industrial, lo que hizo crecer, según indicó, la producción nacional.

“Pasamos de producir 13.000 toneladas en 2007 a 90.000 toneladas en 2025. Además, hace 18 años faenamos solo 148.000 animales y 1.000.000 en 2025”, indicó.

Aumentó consumo

En lo que hace al consumo de carne porcina, afirmó que este 2026 ya se superaron los 11 kilos per cápita, cuando hace 10 a 12 años era de solo 3 kilos. Esto también posibilitó el crecimiento de la cuenca porcina y permitió que la carne llegue a la mesa de cada paraguayo, alegó el productor. No obstante reconoció que aún se está por detrás del consumo mundial, dado que según él, si se toma el promedio mundial, son 32 kilos per cápita.

“En el país producimos una de las proteínas con más preferencia en el mundo, tenemos que llegar a lo que es el consumo per cápita de la región, que está cerca de los 20 kilos, si se considera Brasil, Argentina, Uruguay y Chile”, detalló.

Añadió que el trabajo realizado por el rubro posibilitará llegar al consumo per cápita que tienen los países vecinos y además duplicar el plantel actual (producción de animales en granja) solo para atender el mercado interno.

En lo que se refiere a envíos al mercado externo, manifestó que se pasó de 440 toneladas logradas en 2009 con exportación de productos y derivados, no solo de carne, a más de 21.000 toneladas en 2025.

En ese aspecto, se preguntó quién juega en las grandes ligas de la producción porcina del mundo como China, Unión Europea, Estados Unidos, Brasil, Rusia y Vietnam. Pero los grandes exportadores son la Unión Europea, Estados Unidos, Brasil, Canadá, Chile, Rusia y México. Y si se mira, los grandes importadores también son los mismos que son exportadores, subrayó.