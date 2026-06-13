Noche Sudameris: Respaldo al productor y al crecimiento ganadero

El evento tuvo como eje central la charla denominada “El Tablero Mundial de la Carne”, organizada por Minerva Foods en su Oficina de Compra de Hacienda. La conferencia estuvo a cargo de Murilo Corral, director comercial de Minerva Foods Chile, quien analizó las principales tendencias, oportunidades y desafíos que enfrenta actualmente la industria cárnica a nivel global.

Durante su exposición, Corral compartió información estratégica sobre el comportamiento de los mercados internacionales, aportando elementos clave para la toma de decisiones de productores y actores vinculados a la cadena ganadera.

Acompañamiento al sector productivo

En representación de Sudameris, el gerente de la sucursal Loma Plata, Martín Uriarte destacó el trabajo que la entidad viene desarrollando junto a los productores de la región chaqueña, especialmente en un contexto marcado por la recuperación de la actividad tras los efectos de las adversidades climáticas registradas en los últimos años.

Según explicó, la institución mantiene una estrecha relación con los ganaderos a través de una alianza estratégica con Minerva Foods, que permite acercar información de mercado, asesoramiento especializado y herramientas financieras orientadas a fortalecer la gestión de los establecimientos productivos.

“El objetivo es estar cerca del productor, acompañándolo no solamente con financiamiento, sino también con asesoramiento y soluciones adaptadas a las necesidades de cada negocio”, señaló Uriarte durante el encuentro.

Financiamiento para impulsar inversiones

El ejecutivo resaltó que las mejores condiciones climáticas registradas recientemente generan un escenario favorable para el crecimiento de la actividad pecuaria en el Chaco. En ese contexto, consideró fundamental ofrecer alternativas que permitan a los productores invertir, aumentar su capacidad productiva y fortalecer sus rodeos.

Entre las herramientas financieras disponibles, mencionó las líneas de capital operativo destinadas a cubrir necesidades de corto plazo, además de las opciones de leasing para la adquisición de maquinarias y equipamientos. Esta modalidad, explicó, ofrece importantes beneficios financieros y tributarios para quienes buscan modernizar sus sistemas de producción.

Asimismo, destacó la importancia de promover la retención de vientres como una estrategia clave para acelerar la recuperación del hato ganadero nacional y mejorar los niveles de productividad de los establecimientos.

Compromiso con el desarrollo sostenible

Desde Sudameris sostienen que el crecimiento del sector agropecuario requiere un acompañamiento integral que combine acceso al crédito, planificación financiera y conocimiento actualizado de los mercados. Por ello, la entidad continúa fortaleciendo su presencia en las principales zonas productivas del país.

La participación en la Expo Nacional Nelore y en jornadas técnicas como la organizada por Minerva Foods forman parte de esta estrategia orientada a generar espacios de capacitación, intercambio de conocimientos y actualización para los productores.

Con iniciativas de este tipo, Sudameris reafirma su papel como aliado estratégico de la ganadería paraguaya, promoviendo inversiones, competitividad y crecimiento sostenible en uno de los sectores más relevantes para la economía nacional.