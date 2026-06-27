La mayor vidriera del sector lechero paraguayo se renueva para su 9.ª edición

El local del Servicio de Asistencia al Productor Lechero, sobre la ruta Py02 en el Kilómetro 211, volverá a ser el punto de encuentro obligado del sector. Pero esta vez el escenario es diferente: galpones ampliados, 1.300 metros cuadrados de nuevos camineros, mejor distribución gastronómica y unos 130 expositores en el pabellón comercial (bajo techo).

“Cuando empezamos en 2015 con 30 empresas y unas cuantas vaquillas, sabíamos que podíamos crecer, pero todo era proyecto. Hoy podemos decir que el sector lechero de Paraguay se concentra en esta exposición”, afirmó Dennis Klippenstein, coordinador general de la muestra para ABC Rural.

La cadena completa bajo un mismo techo

La Expo Cooprolanda no es solo una feria de animales. La producción láctea arrastra consigo toda una cadena de valor —maíz, nutrición, genética, sanidad, maquinaria, construcciones e instalaciones— y eso es precisamente lo que refleja el pabellón comercial: el negocio de la leche desde el campo hasta el producto final.

Este año se esperan delegaciones de productores de Brasil y Argentina, además de visitantes de Río Verde, Friesland (San Pedro) y el Chaco Central. La dimensión regional del evento consolida a Ex Campo 9 como la capital nacional de la lechería por tres días.

Ciencia, técnica y números reales

Las charlas técnicas siempre fueron el corazón del evento. En esta edición, los temas apuntan directamente a la rentabilidad: “La comunicación que lidera en el tambo”, “Del dato al bolsillo del productor: números que realmente importan en el tambo”, “¿Cuánto cuesta lo que no se mide?: el impacto económico de la rutina y la salud mamaria” y “Manejo de efluentes en el tambo”, entre otros.

El juzgamiento de animales tendrá lugar el miércoles 1 (terneras) y el jueves 2 (vacas), a cargo del zootecnista ingeniero Fabio Fogaca. Y el plato fuerte del desafío productivo: la competencia de la vaca más lechera buscará superar el récord de 92,9 litros diarios registrado en 2023 por un animal del productor Erdman Schroeder.

La exposición cerrará el viernes 3 a las 19:00 horas con el gran remate de vacas lecheras de élite.