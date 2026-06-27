Produce 30 cajas por árbol y nadie la cultiva: el negocio frutal que no se ve

Los árboles de manzana china florecen entre septiembre y octubre cargados de frutos rojizos y brillantes que pocos paraguayos saben nombrar. La planta lleva un cuarto de siglo en el país, llegó con la Misión Técnica de Taiwán y se instaló sin mayor ceremonia en jardines particulares y colecciones de aficionados. Nadie apostó grande por ella. Y eso, según quienes la conocen, es justamente el error.

Eliseo Rolón, miembro de la Asociación de Floricultores de la Cordillera (Aflocor), trabaja con esta especie desde que los primeros ejemplares llegaron al país. Desde una planta madre establecida en el predio de la asociación, los productores de Cordillera empezaron a multiplicar plantines y a difundir el cultivo, casi siempre entre comunidades extranjeras —taiwaneses, japoneses, europeos— que reconocían la fruta y querían tenerla en su patio.

“No se cultiva a gran escala por el poco conocimiento que tiene la gente sobre la manzana china”, sintetiza Rolón. La frase define el principal cuello de botella de una especie que, en términos agronómicos, no presenta mayores problemas.

Alto rendimiento

Los números del cultivo son más atractivos de lo que su baja visibilidad sugiere. Un árbol adulto crece hasta tres metros de altura y, en su mejor momento productivo, puede generar alrededor de 36 cajas de fruta por temporada, con cada caja pesando entre 12 y 15 kilos.

La ventaja frente a otros frutales es la distribución escalonada de la producción. La planta no concentra todo su rendimiento en un solo pico anual: florece y fructifica en etapas, lo que permite hasta tres cosechas en un mismo período. Para un productor que busca flujo de caja estable, esa característica tiene valor directo.

En escala de hectárea, Rolón estima que podrían establecerse unas 2.500 plantas con un marco de plantación de dos por dos metros. El potencial existe. Lo que falta es demanda suficiente para que los productores asuman el riesgo de pasar de la huerta familiar a la chacra comercial.

Tres años de espera, décadas de producción

El sistema de multiplicación utilizado por los viveristas de Cordillera es el acodo, una técnica que acelera el ciclo productivo, cuenta Rolón. El procedimiento consiste en realizar una incisión en una rama de la planta madre, aplicar hormonas de enraizamiento y materia orgánica, y envolver el sector con una bolsa hasta que la rama desarrolla raíces propias. Una vez separada y adaptada en maceta, la nueva planta queda lista para el trasplante definitivo.

La diferencia con la propagación por semilla es significativa: un plantín obtenido de semilla puede tardar entre seis y diez años en producir frutos, mientras que uno propagado por acodo fructifica a los tres años. Para el productor, esa diferencia equivale a recuperar la inversión varios años antes.

Los plantines más pequeños se comercializan desde G. 15.000, mientras que los ejemplares más desarrollados, listos para producir en aproximadamente tres años, alcanzan G. 25.000. Una inversión de entrada relativamente accesible para un cultivo con ese potencial de rendimiento.

La apuesta por el valor agregado

La manzana china tiene pulpa muy jugosa, sabor suave y refrescante que recuerda a una pera de agua. No es una fruta exótica difícil: quien la prueba, la acepta. El problema es que pocos la conocen como para buscarla.

Más allá del consumo fresco, la fruta abre posibilidades de industrialización que ampliarían el mercado considerablemente. Entre los derivados con mayor potencial se mencionan dulces, mermeladas, barras frutales y aderezos para carnes —especialmente de cerdo—, productos que podrían conectar con el creciente interés del consumidor local por alimentos naturales y alternativos.

También existe un interés específico por sus propiedades nutricionales: hay una percepción creciente de que la fruta puede contribuir al control de los niveles de azúcar en sangre, un diferenciador con peso en segmentos de consumidores que buscan alimentos funcionales.

Por ahora, la actividad en Cordillera se concentra en la venta de plantines, no en la producción masiva de fruta. Cada vez que un medio publica una nota sobre la especie, señala Rolón, los pedidos se multiplican. La demanda latente existe. La cadena productiva, todavía no.

La información como insumo crítico

Para Rolón, el futuro de la manzana china en Paraguay no depende de innovaciones agronómicas ni de subsidios: depende de información. El cultivo está probado, la adaptación al clima tropical es un hecho, los rendimientos son conocidos. Lo que falta es que esos datos lleguen a los productores que podrían apostar por la especie y a los consumidores que podrían crear la demanda.