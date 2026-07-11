El negocio de los fertilizantes baja de ritmo en invierno

El director de la Cámara Paraguaya de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Capasagro), Eloy Boggino, explicó que según datos proporcionados por el ingeniero Javier Brítez, representante del gremio, la clave para el productor ya no pasa por reducir tecnología, sino por planificar las compras de manera estratégica y de acuerdo con las necesidades específicas de cada nutriente. Alegó además que el invierno 2026 dejó en evidencia que el mercado de fertilizantes no responde a una única lógica, ya que el nitrógeno, fósforo y potasio evolucionaron de manera distinta por efecto de factores internacionales.

La urea fue el producto que presentó la mayor volatilidad. Su precio CFR (costo y flete) en los puertos del río Paraguay pasó de US$ 485 a US$ 855 por tonelada durante el pico del conflicto en Medio Oriente, para luego retroceder a US$ 480, prácticamente el mismo valor registrado al inicio del año.

En contraste, el MAP (fosfato monoamónico) mantiene una mayor firmeza. Alcanzó US$ 965 por tonelada y actualmente se ubica alrededor de US$ 945, cerca de un 19% por encima de enero, debido a las restricciones de disponibilidad de fósforo y azufre. El potasio presentó el comportamiento más estable, con una variación cercana al 5% durante todo el período.

El trigo apunta a un máximo de 400.000 hectáreas

Explicó que la superficie de trigo difícilmente supere las 400.000 hectáreas en esta campaña, luego de las 392.890 hectáreas registradas en el invierno 2025.La menor rentabilidad obtenida en la última cosecha de soja redujo la capacidad financiera de varios productores, que enfrentan mayores dificultades para sostener los niveles de inversión habituales.

A esto se suma un escenario comercial menos favorable para el cereal. Actualmente, el precio internacional del trigo ronda los US$ 214 por tonelada, frente a los US$ 239 registrados el año pasado.

Mientras el trigo pierde dinamismo, la canola continúa ampliando su superficie, principalmente en el norte de Itapúa y el sur de Alto Paraná. También avanzan cultivos de cobertura como avena y nabo. Según Boggino, la demanda de fertilizantes no desapareció, sino que comenzó a redistribuirse entre diferentes alternativas productivas.

Fertilizantes: el fósforo aún conserva una prima del 19%

El dirigente recomendó priorizar la eficiencia agronómica antes que reducir aplicaciones de forma generalizada. En el caso del trigo, la baja registrada en la urea abre la posibilidad de planificar aplicaciones fraccionadas de nitrógeno con menor impacto económico.

Sin embargo, el fósforo continúa siendo el nutriente más comprometido por sus elevados precios, por lo que adquieren mayor importancia herramientas como el análisis de suelo, la aplicación de dosis variable y la selección adecuada de las fuentes.

Boggino destacó que el productor paraguayo mantiene la incorporación de tecnología, aunque concentra las inversiones en aquellos lotes donde existe mayor respuesta productiva.

El principal mensaje para esta campaña es que las decisiones comerciales deben tomarse considerando cada nutriente de manera individual. El nitrógeno representa actualmente una oportunidad de compra luego de la fuerte corrección de la urea, mientras que el fósforo debería asegurarse con anticipación debido a la firmeza del mercado y la escasa expectativa de bajas importantes. En cuanto al potasio, señaló que presenta un escenario más previsible, permitiendo una planificación más flexible.