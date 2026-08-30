Paraguay apunta a 3,7 millones de hectáreas de soja, aunque productores advierten desafíos

Como cada año, las expectativas de una mayor producción marcan el inicio de un nuevo ciclo. Ante ese escenario, desde la Asociación de Productores de Soja (APS) preparan para este 3 de septiembre la apertura nacional de la campaña de soja, en la IV edición de Siembra Paraguay, en J. Eulogio Estigarribia, departamento de Caaguazú.

El presidente del gremio, Lindemar Cesca, señaló que el inicio de la campaña genera expectativas positivas en materia climática, aunque advirtió que el escenario económico y comercial constituye uno de los principales desafíos para el productor.

Para el ciclo 2026/27, las primeras estimaciones del gremio ubican el área de soja entre 3,6 y 3,7 millones de hectáreas, en un escenario que combina expectativas favorables desde el punto de vista climático con desafíos relacionados con los costos de producción, los precios y la situación de los mercados internacionales.

Desafios de la campaña 2026/27

Al referirse al impacto de la situación geopolítica sobre los precios y los costos de producción, señaló que el productor sabe producir y tiene conocimiento del manejo de los cultivos, pero el mercado es una incertidumbre total.

“Especialmente la fluctuación de los precios y el comportamiento de los costos, entre ellos el combustible, como factores que pueden incidir en la rentabilidad de la campaña”, sumó.

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Cesca destacó además la evolución tecnológica alcanzada por los productores paraguayos y la capacidad del sector para incorporar nuevas herramientas orientadas a mejorar la eficiencia y la productividad.

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Evolución de la soja paraguaya

La apertura de la campaña tendrá un significado especial para la APS, que este año celebra 27 años de trayectoria. De acuerdo con datos compartidos por el gremio en este mismo periodo, la soja paraguaya experimentó una transformación de gran magnitud.

En la campaña 1999/2000, cuando la APS iniciaba su recorrido, el cultivo ocupaba alrededor de 1,2 millones de hectáreas, con una producción de 2,91 millones de toneladas y un rendimiento promedio de 2.426 kg por hectárea, según registros de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco).

Para la campaña 2025/26, Capeco registra 3,407 millones de hectáreas en zafra, una producción estimada de 11,5 millones de toneladas y un rendimiento promedio de 3.374 kg por hectárea.

“La evolución refleja no solo el crecimiento de la superficie y la producción, sino también la transformación tecnológica de la agricultura paraguaya, con mayor mecanización, genética, herramientas de agricultura de precisión y nuevas prácticas de manejo”, citó Cesca.

“Siembra Paraguay”

En lo que refiere a Siembra Paraguay, la actividad que se realiza cada año eligió la zona de J. Eulogio Estigarribia, de fuerte presencia agrícola y tradición en la producción de granos, para marcar el inicio simbólico de una nueva campaña.

“La elección responde al propósito de trasladar cada año la apertura nacional a diferentes zonas productivas y mostrar desde el propio campo el comienzo de una nueva campaña”, detalló el productor.

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Según Cesca, bajo el lema “Ñañemitỹ ñepyrũta”, la iniciativa, que se realizará en su cuarta edición, tiene como objetivo poner en valor el trabajo de los productores y analizar las perspectivas de uno de los principales rubros de la agricultura paraguaya.

Desde la organización informaron que el encuentro reunirá a productores, autoridades, referentes gremiales, empresas y representantes de distintos sectores de la cadena.