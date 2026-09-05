Sudameris y Minerva sellan su alianza ganadera en la Expo Concepción

Bajo las luces del stand de Minerva Foods, en plena Expo Concepción, directivos, funcionarios y clientes de Sudameris compartieron una noche pensada para estrechar vínculos y fortalecer negocios. La cita, que el banco organiza cada año junto a la planta frigorífica instalada en Belén, a 20 kilómetros de la capital departamental, volvió a convocar a un número importante de ganaderos y productores de la zona.

Una plaza que no para de crecer

Para Sudameris, la región norte es prioridad. “La región es un lugar donde se tienen grandes y excelentes producciones ganaderas”, señaló Gualberto Yegros, subgerente de Banca Ganadera de la entidad.

El banco viene acompañando a los productores locales con distintos servicios financieros. “Compartimos con los clientes de la zona, conociendo el desarrollo de sus proyectos y también con un aliado estratégico que es Minerva”, explicó Yegros.

La relación con los ganaderos, agregó, es de trabajo cercano. “Para nosotros, como institución financiera, es un gusto venir a compartir con los ganaderos y productores, con quienes el banco trabaja muy de cerca”.

Créditos para recomponer el hato

Sudameris no limita su presencia al sector pecuario: también financia a productores agrícolas y forestales de la región. “Tenemos una muy buena presencia en la zona”, sostuvo.

El movimiento comercial del norte llevó al banco a abrir una nueva sucursal en pleno centro de Concepción, reforzando su presencia física junto a los productores.

En materia de crédito, la entidad diversifica según la actividad. “Tenemos a corto, mediano y largo plazo. Este año, para el sector ganadero estamos focalizados en el programa de cría y retención de vientres, es una estrategia ganadera para recomponer y ampliar el hato ganadero”, detalló Yegros.

La alianza que suma escala

Del lado de Minerva, la lectura es similar: juntar fuerzas con el sector financiero potencia el desarrollo ganadero. “Aquí en el norte tenemos la planta principal de Minerva en Paraguay, que tiene una capacidad de faena de 2.000 cabezas por día. Estamos en la región desde el año 2017 y siempre buscamos alianzas como el banco Sudameris, que compartimos los mismos clientes”, indicó Fabrizio Ferrarezi, director de Minerva en Paraguay.

Para Ferrarezi, el encuentro resume una filosofía de trabajo conjunto. “Siempre decimos que juntos somos más fuertes; compartir para prestigiar a los productores de la región es un gesto hacia una zona muy productiva, merecedora de la presencia de Minerva”.

Tras las rondas de negocios, el mensaje de ambas firmas fue el mismo: el norte paraguayo sigue siendo terreno fértil para la inversión ganadera, y las alianzas entre banca y agroindustria son la vía para sostener ese crecimiento.