Soja 2026/27 arranca en Paraguay con ventas anticipadas y desafíos del mercado

Paraguay arrancó un nuevo ciclo de cultivo de soja este septiembre, en medio de varios desafíos e incertidumbre por el mercado internacional, indican desde el sector.

La nueva campaña sojera 2026/27 comenzó recientemente y ya empiezan a surgir las primeras estimaciones. En esa línea, Larissa Barboza Alvarez, consultora senior de StoneX, señaló que para la campaña 2026/27 la siembra comenzó oficialmente en septiembre, aunque su avance todavía es reducido y se mantiene por debajo del 5% del área proyectada.

Avance de la siembra en el sur

Indicó que los trabajos muestran un mayor progreso en el sur del país, mientras que en el norte continúan a un ritmo más lento.

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“Las heladas registradas durante el primer fin de semana afectaron algunas áreas ya emergidas, aunque los impactos se consideran puntuales no deberían alterar significativamente las perspectivas productivas, dado que gran parte del área aún será sembrada en los próximos días”, detalló Barboza.

En esa línea, dijo que las estimaciones para el nuevo ciclo se mantienen sin cambios. La producción, incluyendo soja zafra y soja zafriña, se proyecta en 11,49 millones de toneladas, de las cuales 9,86 millones corresponden a la cosecha principal y 1,28 millones a la soja zafriña.

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Entre tanto, las proyecciones de los gremios sojeros para esta nueva campaña ubican el área de soja entre 3,6 y 3,7 millones de hectáreas.

Desde el sector hablan de un escenario que combina expectativas favorables desde el punto de vista climático con desafíos relacionados con los costos de producción, los precios y la situación de los mercados internacionales.

Productores realizaron ventas anticipadas

En lo que refiere a la comercialización anticipada del grano durante el último mes, comentó que los precios rondaron los US$ 400 por tonelada y que se registró un avance significativo en las ventas.

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“Ese precio para el productor estimuló la concreción de nuevos negocios, elevando el porcentaje vendido de la cosecha 2026/27 hasta aproximadamente el 18%”, destacó.

Agregó que este ritmo supera ampliamente el promedio de los últimos cinco años para esta fecha, lo que demuestra que los productores aprovecharon las oportunidades de precio incluso antes de un avance más consistente de la siembra.