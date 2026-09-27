De la tesis al crédito inteligente: ganado como colateral digital de Grado 1

Frente a este nuevo marco, la gran pregunta es cómo evitar que una ley de avanzada quede relegada al papel y sirva realmente para destrabar el crédito que el campo paraguayo necesita para dar el siguiente salto.

La respuesta no surgirá de debates abstractos, sino de conectar de forma directa la producción con el mercado de capitales. La tecnología financiera solo cumple su propósito, si ataca un problema estructural bien conocido: la asimetría de información y el riesgo crediticio que impiden al productor acceder a capital competitivo sin poner en riesgo el patrimonio de su estancia, liberándolo de la discrecionalidad de los comités de crédito tradicionales.

El cuello de botella: auditar la biomasa en tiempo real

Históricamente, el sistema financiero ha penalizado al productor que carece de inmuebles libres de gravamen para hipotecar. Un invernador o un arrendatario con un ciclo productivo en marcha posee capital biológico de alto valor en los corrales, pero para los bancos esa hacienda sigue siendo considerada un crédito de alto riesgo. La razón es operativa: el ganado es un activo dinámico, sujeto a traslados, fluctuaciones de peso y riesgos logísticos.

Si bien las líneas de fomento disponibles reflejan una demanda sostenida por liquidez, la realidad muestra una asimetría: las grandes cooperativas de producción capturan esos fondos con agilidad gracias a sus mecanismos de retención en plantas frigoríficas, mientras que el productor independiente queda relegado y preso de condiciones más pesadas.

Para transformar la hacienda en una garantía autoliquidable de grado 1 (estructurada mediante Fideicomisos de Garantía bajo la Ley N° 921/96), el sistema financiero no requiere proyecciones en planillas estáticas, sino certezas verificables en tiempo real.

De la trazabilidad sanitaria al valor programable

A nivel regional, modelos consolidados como el uruguayo han demostrado la eficacia de la trazabilidad individual para la apertura de mercados externos. Sin embargo, en el plano financiero continúan operando con esquemas analógicos: auditorías presenciales periódicas, cruces manuales de declaraciones juradas y ventanas de opacidad operativa que se extienden por semanas.

Paraguay tiene la oportunidad de superar ese esquema y avanzar hacia una trazabilidad financiera y programable.

Con la implementación del SIAP de Senacsa (Ley N° 7.221/23) y la operatividad del SIGOR, los cimientos sanitarios están consolidados. El eslabón que hoy se incorpora es la integración tecnológica: un motor de oráculos capaz de conectar la lectura RFID y la telemetría de balanza en la manga, sumando además cámaras de visión artificial para estimación de biomasa y dispositivos con GPS para el monitoreo de traslados, traduciendo el estado real del rodeo en una certeza financiera verificable que opera mediante reglas automáticas y sin intermediarios burocráticos engorrosos.

Bajo este esquema, la seguridad jurídica y comercial es estricta. A través de un mandato fiduciario, el lote queda vinculado en los registros oficiales. La COTA Condicional —que tradicionalmente se emite de forma agrupada por categoría— evoluciona gracias al SIAP para incluir de manera unívoca los identificadores (ID) individuales de cada animal del lote autorizado, garantizando que cualquier intento de desvío active alertas inmediatas en el sistema de tránsito. Así, el colateral se desplaza con respaldo normativo y los fondos de la faena se destinan directamente a la cancelación de la obligación financiera.

Abriendo las puertas a los grandes inversores institucionales

Este nuevo esquema no solo beneficia al productor que busca financiamiento ágil; también revoluciona el destino del ahorro institucional del país.

Hoy en día, grandes fondos como el Instituto de Previsión Social (IPS) manejan volúmenes gigantescos de recursos pero enfrentan una limitación estructural: por falta de opciones diversificadas y seguras en la economía real, terminan masivamente expuestos y concentrados en Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) bancarios. Aunque seguros, los CD ofrecen rentabilidades acotadas y dejan al fondo expuesto al riesgo sistémico del sector bancario tradicional, sin traccionar de manera directa el desarrollo productivo del país.

Con la tokenización respaldada en fideicomisos ganaderos y títulos custodiados en CAVAPY, los fondos previsionales e institucionales tendrán la oportunidad histórica de invertir directamente en el sector más dinámico de nuestra economía. Podrán diversificar sus carteras fuera del circuito puramente bancario, obtener mejores rendimientos ajustados al riesgo y respaldar con su liquidez el crecimiento de la cadena de valor cárnica, bajo estrictos estándares de transparencia y control normativo.

Conclusión

La tecnología no busca alterar la dinámica productiva del campo, sino corregir la ineficiencia histórica que subutiliza al principal activo económico del país.

Con la sólida infraestructura de control sanitario, trazabilidad de tránsito y prevención del abigeato instalada por Senacsa, sumada al marco bursátil de la Ley N° 7572, los rieles digitales de CAVAPY y la apertura hacia los inversores institucionales, las condiciones están dadas. Es hora de conectar la biomasa del corral con el mercado de capitales para construir un sistema financiero más moderno, soberano e inclusivo para todo el Paraguay.

Principal activo del país

La tecnología no busca alterar la dinámica productiva, sino corregir la ineficiencia histórica que subutiliza al principal activo económico del país.

(*) Doctor en Ciencias Veterinarias, MAgSc in Farm Management.