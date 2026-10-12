Carne ovina: hablan de “cuello de botella” pese a tener mercados habilitados

En junio pasado, Paraguay concretó la primera exportación de carne ovina a Emiratos Árabes, marcando un nuevo hito para la producción pecuaria nacional. Si bien el país ya cuenta con más mercados habilitados para los envíos, enfrenta un desafío para aprovechar esas oportunidades comerciales.

La primera exportación realizada en junio de este año consistió en 11.478 kilos de carne ovina, por un valor de US$ 58.830, según se constata en el boletín del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Además hasta la fecha no se volvió a enviar ningún cargamento.

José Carlos Martin, presidente del Senacsa, señaló que existe un importante “cuello de botella” en materia de producción. Ante esta situación, destacó la iniciativa de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) de habilitar una línea de crédito para aumentar la majada nacional.

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El titular del ente reconoció que, si bien Paraguay ya concretó envíos de carne ovina, los volúmenes aún son reducidos. Por ello, sostuvo que la prioridad debe ser incrementar la producción para aprovechar la apertura de mercados y fortalecer la participación del país en el comercio internacional.

“Por eso se impulsó el apoyo financiero a través de la Agencia Financiera de Desarrollo. Muchos productores están interesados en conocer más acerca de la iniciativa; incluso, se harán charlas para que los criadores puedan interiorizarse mejor”, apuntó.

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Martin consideró que Paraguay tiene una excelente oportunidad para incrementar su producción ante el actual faltante de proteína animal. En ese sentido, mencionó las condiciones climáticas favorables, los precios y la demanda como factores que pueden impulsar el crecimiento del rubro.

Aumentar la majada

Desde hace tiempo, representantes del sector ovino señalan que uno de los principales desafíos es aumentar la majada de vientres para garantizar a la industria una oferta de corderos homogéneos y de calidad.

La retención de vientres y el fortalecimiento de la producción son aspectos fundamentales para ampliar la disponibilidad de animales y responder a las oportunidades comerciales que se abren para el país.

Impulso a la producción ovina

Ante la expansión del sector ovino y la apertura de mercados para la exportación de carne, las instituciones involucradas elaboraron un programa de financiamiento destinado a fortalecer la producción del rubro, con un desembolso inicial de US$ 5 millones.

Informaron que los recursos se destinarán al mejoramiento genético, la adquisición e importación de reproductores, la infraestructura, el equipamiento, la asistencia técnica y el capital operativo, según informaron las entidades.

La herramienta de financiamiento contempla plazos de hasta 12 años, con períodos de gracia de hasta dos años.

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Exportación de carne y genética

En cuanto a los mercados habilitados para la exportación de carne ovina paraguaya, Martin mencionó a Israel, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán y Singapur.

Además, Paraguay exporta genética ovina, especialmente a Uruguay y Argentina, una actividad que representa otra oportunidad para el desarrollo del sector.