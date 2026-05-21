Carne ovina paraguaya llega a Singapur y desafía a criadores a elevar la producción

Este jueves, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) informó la apertura del mercado de Singapur para las exportaciones paraguayas de productos cárnicos ovinos. Esta habilitación se suma a las ya establecidas para productos de origen bovino, porcino y aviar.

Este logro fue comunicado durante una reunión mantenida entre las delegaciones de ambos países, en el marco de la 93ª Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), que se desarrolla en París, Francia.

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Desde el servicio sanitario del país, mencionaron que Singapur se posiciona como un destino de alta relevancia para Paraguay. Además, refleja el reconocimiento a la solidez y confiabilidad del Servicio Veterinario Oficial del Paraguay, así como al compromiso permanente con la calidad e inocuidad de los productos de origen animal.

Resultado de un trabajo técnico y sanitario

Laura Mendoza de Arbo, presidenta de la Asociación Paraguaya de Hampshire Down, mencionó que desde el gremio que preside consideran que este nuevo mercado es el resultado de un trabajo técnico, sanitario y diplomático sostenido de las autoridades nacionales.

Además, dijo que con este nuevo mercado se “reconfirma” que Paraguay es un proveedor confiable para Asia y que genera nuevas oportunidades para el sector.

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No obstante, reconoció que también implica un compromiso de los criadores con la calidad e inocuidad y, sobre todo, con la sanidad animal que exigen los compradores internacionales, que, según aseguró, son muy exigentes.

Aumentar la majada

Desde hace tiempo, desde el sector ovino indican que el desafío es aumentar la majada de vientres para ofrecer a la industria corderos homogéneos y de calidad.

En ese sentido, el presidente de la Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos (APCO), Luis Salinas, manifestó que la noticia alienta a los productores a trabajar en el fortalecimiento del sector.

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Si bien reconoció que enfrentan algunos desafíos relacionados con la producción de carne, gestionan iniciativa para motivar a que más criadores ingresen al rubro.

“Con la visión que tenemos relacionada a la exportación de carne ovina, desde la Asociación estamos recorriendo el interior del país tratando de difundir, capacitar e instruir a los criadores para producir cordero”, acotó.

Misma visión compartió Mendoza de Arbo y resaltó que las habilitaciones (de mercados) generan un mayor compromiso dentro de los criadores ovinos, dado que saben que “deben cubrir estas necesidades y que el problema del sector es la falta de vientres”.

“Por esa razón, debemos aunar esfuerzos para poder llegar a satisfacer la demanda, que sabemos que cada vez hay mayor cantidad de países interesados en la carne ovina”, agregó.

Exportación de carne y genética

En cuanto a los mercados habilitados actualmente para el envío de carne ovina paraguaya, comentó que son Israel, Emiratos Árabes, Uzbekistán y Singapur.

Además, es importante resaltar que nuestro país desde hace tiempo también envía genética ovina, especialmente a Uruguay y Argentina.