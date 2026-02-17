De la oportunidad al desafío: cómo la carne ovina paraguaya cumplirá con la demanda internacional

Paraguay consiguió recientemente la habilitación para exportar carne ovina, con y sin huesos, a los Emiratos Árabes Unidos, hecho que consolida el crecimiento de este sector productivo, que con este paso suma su segundo destino luego de lograr la apertura del mercado de Israel y fortalece su competitividad internacional.

En ese sentido, el titular de la APCO, Luis Salinas, mencionó que la especie ovina atraviesa un momento particular, ya que “el sueño de tantos años de trabajo de todos los productores ovinos se ve reflejado en este logro”, tras concretarse la oportunidad de colocar carne ovina

Recordó que el primer envío de carne ovina fue con destino a Israel y que el segundo, dentro de unos días, será este mercado, que recientemente habilitó el ingreso del producto paraguayo.

Cantidad de vientres

Señaló que la apertura de ese país representa un desafío para el sector, principalmente en lo que respecta al “compromiso” de aumentar la cantidad de vientres, de modo a incrementar la producción y cumplir con los requerimientos productivos que exigen los trabajos con los frigoríficos.

“La empresa Victoria apuesta a la carne ovina y nosotros, como sector, también queremos cumplir. Sin embargo, tenemos el desafío de cómo podemos aumentar la producción”, explicó.

En ese contexto, añadió que desde la asociación están trabajando en un nuevo formato denominado “APCO Paraguay”, con el objetivo de aglutinar a todos los gremios del interior del país. Este trabajo busca demostrar que cada productor y cada oveja son importantes dentro de la cadena productiva.

Dijo también que ese es el camino para unir esfuerzos y encontrar la forma de aumentar el hato de vientres, de manera a cumplir con los requerimientos productivos.

Ofrecer cantidad y calidad

“Lo que hoy están exigiendo los frigoríficos es cantidad y calidad. Por un lado, tenemos una genética muy bien desarrollada, que es un pilar fundamental para la producción de carne ovina, pero nos falta dar abasto con los vientres”, detalló.

Enfatizó que, si bien se cuenta con muy buena genética, será necesario buscar más vientres en las zonas del interior con el fin de fortalecer la producción y aumentar ese número.

En cuanto a las exportaciones, indicó que, hasta el momento, el único mercado fue Israel y que con la apertura de Emiratos Árabes Unidos, el primer envío sería de unas 500 cabezas de corderos (10 toneladas aproximadamente). “La faena para Emiratos Árabes ya se inició; ahora están en pleno acopio para completar la primera carga”, apuntó.

Reposición continua

Agregó que, en principio, es factible cumplir con ese volumen; no obstante advirtió que el principal inconveniente es la reposición continua del stock. Precisó que la próxima carga sería dentro de 30 días, y que es el punto en el que se les presenta la dificultad, debido a la falta de reposición de la producción.

Además, destacó que también debe atenderse al mercado interno, que incluye restaurantes, supermercados y centros comerciales.

“El mercado interno está respondiendo bastante bien. La gente va conociendo y comprendiendo la diferencia entre carne de oveja, carne de cordero y carne lechal. Existe un trabajo fundamental de las razas que apunta a la difusión del producto”, señaló.

Mercado interno de la carne

Comentó que, actualmente, la faena en frigoríficos para el consumo interno oscila entre 7.000 y 8.000 cabezas anuales y señaló que, paralelamente a esta nueva apertura de mercado para la exportación, los pedidos locales también aumentan en fincas y establecimientos de distintos distritos y ciudades.

Indicó que la comercialización de la carne ovina se realiza tanto de manera particular como empresarial. “La salida comercial de la carne ovina está muy fuerte, se está apostando mucho y se está trabajando para levantar, al menos levemente, la producción”, dijo.

Finalmente resaltó el buen momento que atraviesa la ovinocultura, aunque reconoció que se necesitan que más productores se sumen al rubro, porque se trata de una especie de ciclo corto y con retorno económico rápido. Desde la APCO cuentan con técnicos disponibles para quienes deseen conocer más sobre el sector e incursionar en la cría de ovinos.