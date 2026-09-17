Financiamiento para retener vientres toma fuerza y cambia la faena bovina

El Programa de Retención de Vientres, impulsado por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) junto con la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), ya canalizó US$ 42.838.000 en lo que va de 2026, con recursos destinados a pequeños, medianos y grandes productores ganaderos.

De acuerdo con los datos del servicio veterinario oficial, el programa registra hasta la fecha 427 productores beneficiarios.

Los recursos son canalizados mediante bancos y cooperativas de producción habilitados y contemplan plazos de hasta ocho años, con hasta dos años de gracia.

El material suministrado por el ente de sanidad animal revela que del total de beneficiarios, 372 corresponden a pequeños y medianos productores, con operaciones de hasta G. 1.000 millones. Este segmento recibió US$ 26.603.000.

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Por su parte, 44 grandes productores, con operaciones superiores a G. 1.000 millones, accedieron a US$ 13.908.000, mientras que otros 11 ganaderos recibieron US$ 2.327.000

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Financiamiento crece con fuerza

El volumen de colocaciones destinado a la retención de vientres durante 2026 representa 18 veces el monto registrado durante todo 2025, según los datos oficiales.

En paralelo, la AFD complementó sus recursos mediante una emisión temática de bonos por G. 40.000 millones, destinada al fortalecimiento de la actividad ganadera y a generar condiciones competitivas de acceso al financiamiento.

En esa línea, Senacsa participó por primera vez como inversionista institucional en una emisión de bonos de la banca de desarrollo.

Menor faena de vacas y vaquillas

Por otro lado la faena bovina también muestra cambios en la participación de las hembras. Entre enero y agosto de 2026, aproximadamente el 77% de la reducción registrada de procesamiento de reses correspondió a vacas y vaquillas, de acuerdo con los registros de Senacsa.

En el periodo analizado, el procesamiento de vacas disminuyó 35,2%, mientras que la de vaquillas se redujo 35,9%.

“La evolución de estas categorías se da en un contexto de acciones orientadas a la retención de hembras para reproducción y el fortalecimiento del hato ganadero nacional”, indican desde el servicio sanitario.

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Impulso a la producción ovina

En vista de la expansión del sector ovino con la apertura de mercados para la exportación de carnes, las citadas entidades también elaboraron un programa de financiamiento para el fortalecimiento de la producción del rubro, que cuenta con desembolso inicial de US$ 5 millones.

Estas instituciones informaron que los recursos están destinados al mejoramiento genético, adquisición e importación de reproductores, infraestructura, equipamiento, asistencia técnica y capital operativo.

En lo que hace a la herramienta de financiamiento contempla plazos de hasta 12 años, con periodos de gracia de hasta dos años.

Además como parte de esta asignación, la AFD realizó una nueva emisión de bonos por G. 15.000 millones destinada al programa de producción ovina, en la que Senacsa participó nuevamente como inversionista institucional.