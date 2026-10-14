Yabebyry: la crecida del Paraná deja a ganaderos sin alimento ni refugio

Ante la emergencia, claman asistencia urgente del Gobierno Nacional para conseguir alimentos para el ganado y terrenos firmes donde resguardarlo. Hasta la fecha existen aproximadamente 400 familias productoras afectadas por la riada.

Ismael Ortellado, pequeño ganadero de la compañía Panchito López, manifestó que la crítica crecida del río Paraná ha sumido en una situación de emergencia a las comunidades de Carrizales y Panchito López, donde familias enteras se han visto obligadas a abandonar sus hogares y trasladar apresuradamente a sus animales, ante el rápido avance de las aguas, que ya cubrieron por completo las zonas bajas y los principales caminos de acceso.

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Además, Ortellado explicó que existe mucha preocupación en el sector ganadero por la escasez de terrenos firmes donde reubicar a los animales, tanto para mantenerlos alejados del agua como para garantizar su alimentación.

“Las pocas raciones de alimento que logramos conseguir, que además tienen un costo importante, apenas duran un día. Los animales están sin comida y nosotros sin un lugar seguro donde llevarlos”, expresó.

A la espera de respaldo del Gobierno Nacional

Un vecino de la zona, quien pidió que se mantenga su identidad en reserva, manifestó que hasta el momento enfrentan la emergencia prácticamente por sus propios medios y con el apoyo del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Yabebyry. Indicó que recibieron alguna ayuda básica, pero que resulta insuficiente para hacer frente a la crisis actual.

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Ante esta realidad, la comunidad lanzó un llamado urgente al Gobierno Nacional para que brinde asistencia a los afectados.

“Necesitamos que nos ayuden con alimento continuo para los animales, que habiliten caminos transitables y soluciones de vivienda temporal mientras dure la crecida. No podemos resolver esto solos porque somos gente pobre, y si no tenés plata, no se puede hacer nada. El Gobierno Nacional debe darnos algún tipo de ayuda para salvar nuestros animales”, indicó.

Por su parte, Ortellado recordó que, en ocasiones anteriores, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) proveía heno para alimentar a los animales. Sin embargo, lamentó que actualmente no estén recibiendo ese tipo de asistencia, que, según señaló, sería de gran ayuda para los productores afectados.

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