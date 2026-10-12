Yabebyry: inundaciones ponen en jaque a pequeños ganaderos

La situación afecta a pequeños y medianos ganaderos de las compañías Panchito López y Carrizal, quienes advierten sobre las dificultades para alimentar y trasladar a sus animales.

El presidente de la Comisión de Pequeños Ganaderos del barrio Obrero de Yabebyry, profesor Alfredo Esquivel, señaló que la mayoría de los productores de esas comunidades ya retiró sus animales de las zonas de pastoreo debido a que los campos quedaron anegados. Sin embargo, no todos cuentan con potreros secos donde trasladarlos, mientras que los pocos terrenos altos disponibles ya están saturados de animales.

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A la falta de espacios adecuados se suma la escasez de pasto para alimentar al ganado. Según Esquivel, la época actual se caracteriza por una disponibilidad limitada de pasturas, situación que se agrava por la concentración de animales en los terrenos que aún permanecen secos.

Ante esta situación, los productores solicitan al Gobierno Nacional el envío urgente de fardos de heno y forraje para alimentar a los animales durante la emergencia.

Cientos de productores afectados

Esquivel estimó que en el distrito hay unos 350 pequeños ganaderos. Al sumar a los medianos productores, la cifra asciende a entre 400 y 450. Para muchas de estas personas, la ganadería constituye su principal fuente de ingresos.

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El dirigente advirtió que el traslado de los animales ya genera gastos adicionales para los productores, principalmente por el transporte y la movilización del ganado. Además, alertó sobre el riesgo de mayores pérdidas económicas si no reciben asistencia.

“Si no se toman medidas urgentes, vamos a tener pérdidas importantes. Ya hay gastos por mover los animales, transporte y traslado, y eso ya es una pérdida para nosotros. Pero puede ser mucho peor si no recibimos ayuda del Gobierno Nacional”, manifestó.

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Asistencia a las familias

El representante de los pequeños ganaderos también pidió asistencia para las familias que deben abandonar sus viviendas ubicadas en sectores bajos debido a las inundaciones.

“Pedimos que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto inmediatamente. No es buena la perspectiva para los pequeños ganaderos si no nos acompañan”, concluyó.