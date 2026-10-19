Crecida del Paraná complica el manejo del ganado en Misiones

La crecida del río Paraná por las persistentes lluvias relacionadas al fenómeno El Niño por el complican a los ganaderos de Misiones, especialmente en los campos bajos, donde la acumulación de agua dificulta el manejo de los animales.

El presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) filial Misiones, Alberto Ferreira, instó a seguir las recomendaciones técnicas y buscar alternativas para trasladar los animales a zonas más seguras.

Señaló que hay numerosos terrenos afectados por esta situación. No obstante, tiene la esperanza de que continúen los días soleados para aliviar las condiciones del terreno.

“Los productores están terminando de sacar sus animales jóvenes en canoas. Si bien muchas veces ya se enfrentaron a inundaciones, estas solían ocurrir más en otoño-invierno y no en primavera. Necesitamos tener más días de sol para aliviar la situación generada por el exceso de lluvias”, reiteró

Lea más: Inundación en Ñeembucú genera incertidumbre entre arroceros

A su vez, comentó que también ahora también el río Tebicuary presenta una crecida considerable y comienza a desbordarse.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Trabajos en el campo

Consultado sobre si las inundaciones están frenando los trabajos en el campo, señaló que la actividad no puede paralizarse por completo, debido a que los establecimientos continúan con el ciclo de parición y deben mantener los controles y cuidados necesarios para recibir a los terneros.

El ruralista explicó que la parición ya concluyó en los lotes de cabecera y en los de parición intermedia, pero todavía queda una cantidad importante de terneros por nacer en otros lotes. Por ese motivo, los productores deben reorganizar sus rodeos y mantener las condiciones necesarias para que las vacas lleguen adecuadamente al parto, acotó.

Pequeños y medianos productores, entre los más afectados

En cuanto a la asistencia a los productores más afectados, Ferreira recordó que en años anteriores la Gobernación de Misiones brindó apoyo a los ganaderos de la ribera del río Paraná mediante la provisión de alimentos para los animales.

“Entre entre los recursos utilizados en esas ocasiones figuraban los fardos y el forraje enfardado, alternativas que pueden contribuir a sostener la alimentación del ganado cuando las condiciones de los campos se deterioran”, amplió.

Recomiendan trasladar el ganado y buscar campos disponibles

Ante las condiciones climáticas, destacó la importancia de seguir las recomendaciones de los técnicos y actuar con anticipación.

Lea más: Video: El Niño azota Misiones y Ñeembucú y “esto recién empieza”, advierte la Defensoría

Entre las alternativas, recomendó buscar lugares más adecuados para el ganado y evaluar su traslado hacia zonas menos comprometidas por el agua.

Asimismo, hizo un llamado a la solidaridad entre productores de diferentes escalas, especialmente a quienes disponen de potreros o campos que puedan alquilarse o destinarse temporalmente para recibir animales de establecimientos afectados.

“Informar a otros ganaderos sobre la disponibilidad de estos espacios puede ayudar a quienes no cuentan con suficiente superficie para resguardar sus rodeos durante la crecida”, citó.