Inundación en Ñeembucú genera incertidumbre entre arroceros

La crecida del río Paraná afecta a varias zonas de Ñeembucú, donde algunas actividades ya fueron suspendidas ante el avance de las aguas. En el sector productivo, los arroceros se mantienen en alerta por el exceso de agua y las posibles consecuencias para los cultivos

Reinerio Franco, vicepresidente de la Federación Paraguaya de Productores de Arroz (Feparroz), señaló que hay zonas del sur de Ñeembucú con abundante agua, aunque todavía no se puede determinar si las inundaciones provocaron daños importantes en los cultivos de arroz.

“Estamos teniendo muy pocos días de sol y un exceso de humedad que siempre lleva a enfermedades y a condiciones muy complicadas para el cultivo de arroz. Vemos que hay zonas con bastante agua al sur de Ñeembucú”, precisó.

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Advirtió que, si las precipitaciones continúan con la misma intensidad, podrían comenzar a ocasionar perjuicios, ya sea por inundaciones o por la falta de un drenaje adecuado en las parcelas. A esto se suma la escasa luminosidad, que también representa una dificultad para el desarrollo del cultivo.

Agregó que, de acuerdo con la información que manejan hasta el momento, no se registran grandes áreas de arroz afectadas por inundaciones importantes.

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Lluvias dificultan las labores agrícolas

Franco explicó que las precipitaciones complican el desarrollo de los trabajos en el campo, debido a que impiden realizar aplicaciones y dificultan los cuidados culturales del arroz.

“Son ya muchos días nublados con mucha agua. Normalmente, el arroz se desarrolla en lugares bajos, donde los caminos son más complicados y acceder hasta esos lugares es más difícil. Esto tiene un efecto sobre los trabajos”, detalló.

Acotó que estas condiciones también propician una mayor incidencia de enfermedades, por lo que será necesario proteger las plantas con defensivos agrícolas. Reiteró que todavía es prematuro dimensionar los efectos de las lluvias sobre el cultivo.

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Siembra avanza hacia las 200.000 hectáreas

En cuanto al avance de la siembra, el vicepresidente de Feparroz mencionó que a nivel nacional ya se implantó entre el 60% y el 65% del área prevista. Estimó que en Ñeembucú ese porcentaje podría ser incluso un poco mayor, aunque aclaró que todavía no dispone de cifras exactas.

La intención de siembra para este año se sitúa en torno a las 200.000 hectáreas a nivel nacional. Según explicó, las condiciones climáticas de las próximas semanas determinarán hasta dónde se podrá avanzar con los trabajos.

Indicó que, normalmente, en Paraguay la siembra de arroz se extiende hasta los últimos días de noviembre e incluso los primeros días de diciembre. La posibilidad de completar el área prevista dependerá de las condiciones de cada zona productiva y de la infraestructura disponible en los establecimientos.

Impacto del Niño

En cuanto al fenómeno de El Niño, Franco manifestó que los productores reforzaron sus sistemas de drenaje y se prepararon para sembrar lo más temprano posible, aunque las lluvias dificultaron ese objetivo. Pese a ello, indicó que ya se logró avanzar con una superficie importante.

“Igual estamos atentos por todas las inclemencias y el exceso de agua. También nos hace falta la luz solar, ya que para el cultivo de arroz es muy importante y es lo que más necesitaremos en los meses de noviembre y diciembre”, apuntó.