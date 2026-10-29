Carne paraguaya tendrá su primera noche de promoción en Estados Unidos

La Cámara Paraguaya de Carnes (CPC) apuesta a reforzar la promoción de la carne paraguaya en Estados Unidos. Daniel Burt, gerente general del gremio, mencionó que la iniciativa se realizará en un mercado que ganó protagonismo entre los compradores de la proteína bovina paraguaya.

“La Noche de la Carne reunirá a representantes gubernamentales, referentes de la industria cárnica, importadores, distribuidores y aliados comerciales, en torno a una propuesta gastronómica que tendrá como protagonista a la carne paraguaya y permitirá destacar su calidad y potencial en el mercado internacional”, acotó.

Añadió que Estados Unidos representa una gran oportunidad para la carne paraguaya, por lo que el sector busca consolidar su presencia y aprovechar las posibilidades comerciales que ofrece ese destino.

Estados Unidos gana terreno como comprador de carne paraguaya

Desde la apertura del mercado estadounidense, en diciembre de 2023, ese destino ganó rápidamente protagonismo entre los compradores de carne paraguaya.

Los datos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) reflejan esta evolución. En 2023, las exportaciones a Estados Unidos alcanzaron 75 toneladas por valor de US$ 288.033, a finales del citado año se habilitó ese destino. Mientras que en 2024, el volumen aumentó a 28.310 toneladas, por US$ 143 millones.

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Asimismo, crecimiento continuó en 2025, cuando Estados Unidos escaló al segundo lugar entre los mayores compradores de carne paraguaya, con 49.456 toneladas por valor de US$ 301 millones. Al cierre de septiembre de 2026, las compras llegaron a 42.798 toneladas por US$ 263 millones, de acuerdo con datos del Senacsa.

Ante este avance, Burt señaló que el sector ve oportunidades para ampliar su participación en el mercado estadounidense. Comentó que, pese a que Paraguay habilitó ese destino hace menos de tres años, la carne nacional “es competitiva” y los clientes estadounidenses “están satisfechos con la calidad del producto”.

La primera “Noche de la Carne Paraguaya” tendrá lugar este 3 de noviembre en Scottsdale, Arizona, en el marco de la conferencia del Meat Import Council of America (MICA).

Carne paraguaya busca acceder a una cuota propia

Uno de los objetivos del sector cárnico es que Paraguay pueda acceder a una cuota propia de exportación , precisó el dirigente, como ya ocurre con otros países de la región, entre ellos Argentina y Uruguay.

Actualmente, Paraguay accede al mercado estadounidense mediante la cuota denominada “otros países”, que comparte con Brasil y que contempla 64.000 toneladas libres de arancel. Superado ese volumen, las exportaciones deben pagar un arancel del 26,4%.

Buscan ampliar los cortes de carne exportados a Estados Unidos

Consultado si existe la posibilidad de comercializar otros cortes al mercado estadounidense, teniendo en cuenta que actualmente se adquieren cortes industriales destinados a la elaboración de hamburguesas, explicó que existe esa posibilidad, aunque dependerá de las condiciones comerciales entre las partes.

“Siempre está esa posibilidad. De hecho, estamos habilitados. Lo que hay que hacer es ver si comercialmente cierra, pero ya son negociaciones comerciales entre importador y exportador”, resumió.