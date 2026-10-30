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ABC Rural
30 de octubre de 2026 - 07:00

Suba del combustible obliga a transportistas de ganado a incrementar el precio del flete

A la presión del aumento del combustible se suma el bajo movimiento en el traslado de ganado, asegura el presidente de la Asociación, Silvio Mareco.
A la presión del aumento del combustible se suma el bajo movimiento en el traslado de ganado, asegura el presidente de la Asociación, Silvio Mareco.

La suba de precio del combustible presiona a los transportistas de ganado, que anuncian un aumento en la cotización del flete para hacer frente a sus costos y evitar pérdidas en la actividad.

Por Rossana Riveros
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La sexta suba del combustible, concretada en las últimas semanas, comenzó a reflejarse en los tableros de las estaciones de servicio y está obligando a los transportistas de ganado a reajustar las tarifas de sus servicios. Así lo anunció Silvio Mareco, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas de Ganado (ANTG) del Paraguay.

Mareco manifestó a ABC que el gremio ya apunta a nuevos valores por kilómetro y prepara una comunicación a sus clientes para sostener la actividad. “Con esos sucesivos aumentos de los combustibles, ya es difícil sostener los precios actuales del flete y vamos a reajustar desde ahora”, contó.

El dirigente señaló que, con este nuevo encarecimiento del carburante, ya no tienen ganancias y que los ingresos que hoy obtiene el sector “están cobrando, prácticamente para mantener al personal y a la empresa”. Reiteró que ya están trabajando a pérdida.

“El combustible, cuyo precio se acerca a los G. 10.000 por litro (diésel común tipo III), representa casi el 70% de los costos operativos del transporte de ganado. Por ese motivo, consideramos necesario actualizar las tarifas para cubrir el encarecimiento de su principal insumo”, alegó.

Lea más: Precios de combustibles: cuánto subieron el gasoil y las naftas en Petropar y los privados en 2026

Transportistas de ganado preparan reajuste del flete

Mareco indicó que el gremio comenzó a enviar notas a las industrias, los ganaderos y otros clientes para comunicar el aumento del costo del servicio.

“Los transportistas estábamos cobrando entre G. 16.000 y G. 18.000 por kilómetro por animal, ahora lo haremos entre G. 20.000 y G. 22.000 por kilómetro, ante la pérdida de rentabilidad de la actividad”, destacó.

Además, el gremialista instó a los demás transportistas de ganado que no forman parte del gremio a revisar sus tarifas ante el incremento de los costos. Según explicó, la asociación cuenta con alrededor de 50 miembros y una flota estimada de entre 500 y 600 camiones.

Lea más: Más emblemas privados suben el gasoil y se completa la sexta tanda de aumentos del 2026

Dólar bajo y menor movimiento

A la presión del aumento del combustible se suma el bajo movimiento en el traslado de ganado, que según Mareco, se debe a la caída del dólar, que está impactando en la rentabilidad tanto de los ganaderos como de los frigoríficos, que cobran en la divisa extranjera y tienen sus costos en guaraníes.

Añadió que la baja de la divisa norteamericana también está influyendo en el sector del transporte de ganado. Explicó que, mientras aumenta el costo del combustible, disminuye el valor de los animales, lo que genera una presión adicional sobre la actividad.

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