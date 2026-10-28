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Economía
28 de octubre de 2026 - 13:04

Precios de combustibles: cuánto subieron el gasoil y las naftas en Petropar y los privados en 2026

Mujer en uniforme de Petropar sosteniendo una manguera de combustible, llenando un auto naranja en estación de servicio exterior.
. Petropar aplicó desde hoy nuevos aumentos de entre G. 500 y G. 600 por litro en el diésel, con lo que se completa la sexta suba de combustibles en lo que va del año.ARCENIO ACUÑA

La guerra en Medio Oriente sigue presionando los precios internacionales de los derivados del petróleo y repercute en el mercado de Paraguay. Petropar aumentó sus precios desde hoy, tras las subas aplicadas por los emblemas privados, con lo que se completa el sexto aumento del año. ¿Cuánto subieron el gasoil y las naftas en lo que va del 2026?.

Por Víctor Ferreira
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Los precios de los combustibles acumulan importantes incrementos desde febrero de este año, con el gasoil entre los productos más afectados. La escalada se produce en medio de la guerra en Medio Oriente y de la presión sobre las cotizaciones internacionales del petróleo y sus derivados, un escenario que repercute en el mercado de Paraguay.

La petrolera estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) aplicó desde hoy aumentos de entre G. 500 y G. 600 por litro en el diésel, sumándose así a los emblemas privados, que comenzaron a reajustar sus tarifas desde el fin de semana. Con el incremento de la estatal, se completa la sexta suba de precios en lo que va de este año.

Una comparación realizada por ABC Color entre los precios de febrero y los vigentes muestra que el diésel común acumula un aumento de G. 3.035 por litro en Petropar, equivalente al 48,6% en el 2026. En el sector privado, el incremento llega a G. 3.240 por litro, una variación del 51,8%.

Lea más: Más emblemas privados suben el gasoil y se completa la sexta tanda de aumentos del 2026

En el caso del diésel premium, la suba acumulada alcanza G. 3.345 por litro en la estatal, un 41,6%, mientras que en los emblemas privados llega a G. 3.440, equivalente al 42,7%.

Estos incrementos impacta en toda la economía, pues se encarece el transporte de cargas y de pasajeros. Esto repercuten en los costos de distribución de mercaderías y de distintas actividades económicas.

Las naftas también registran fuertes aumentos

Las naftas tampoco escapan a los reajustes. Desde febrero, la nafta común de 88/89 octanos acumula un incremento de G. 1.800 por litro, equivalente al 34,7%, tanto en Petropar como en el sector privado. Con los precios actuales, ambos segmentos comercializan este combustible a G. 6.990 por litro.

Por su parte, la nafta intermedia de 93/95 octanos registra una suba acumulada de G. 1.800 por litro, un 31,6%, y se vende a G. 7.490 tanto en la estatal como en los emblemas privados.

En la nafta súper, en cambio, se observa una diferencia entre ambos segmentos. Petropar acumula un aumento de G. 1.950 por litro, un 27,7%, y comercializa el producto a G. 8.990. En el sector privado, el precio de referencia llega a G. 9.190, con una suba de G. 2.150 desde febrero, equivalente al 30,5%.

De esta manera, la brecha actual entre la estatal y los privados alcanza G. 200 por litro en la nafta súper. En las categorías común e intermedia, en cambio, los precios consignados en la comparación son iguales.

Lea más: Sexta suba del gasoil: conozca qué emblemas ya aumentaron y cuáles subirán el lunes

Cartel de precios de combustibles en estación Petropar, con seis precios listados y diseño colorido.
Los nuevos precios de Petropar.

El diésel, con la mayor presión sobre los precios

La evolución de los precios evidencia que el diésel acumula los incrementos más pronunciados, tanto en montos como en términos porcentuales. En el tipo común, la diferencia entre el precio de febrero y la tarifa actual del sector privado llega a G. 3.240 por litro. En el premium, el aumento asciende a G. 3.440.

Actualmente, el diésel común cuesta G. 9.285 por litro en Petropar y G. 9.490 en el sector privado, una diferencia de G. 205. En el diésel premium, los precios llegan a G. 11.395 y G. 11.490, respectivamente, con una brecha de G. 95 por litro.

La comparación refleja que los precios de Petropar se mantienen por debajo de los valores privados en ambas categorías, aunque las diferencias son relativamente menores frente a los incrementos acumulados desde febrero.

Lea más: Combustibles: así evolucionaron los precios en los últimos seis años en Paraguay

Hombre con gorra y camiseta oscura carga combustible en recipiente azul, mientras otro hombre con camiseta gris usa su teléfono móvil.
Los emblemas privados venden el diésel común G. 205 más caro por litro que Petropar y el premium, G. 95 más.

La guerra en Medio Oriente presiona el mercado

Los reajustes locales se producen en un escenario internacional condicionado por la guerra en Medio Oriente, una región estratégica para el suministro mundial de petróleo. Las tensiones geopolíticas y los riesgos para la producción y el transporte de hidrocarburos presionan las cotizaciones internacionales y pueden elevar los costos de abastecimiento.

Paraguay, que depende de la importación de combustibles derivados del petróleo, está expuesto a esas variaciones. Sin embargo, el traslado de los aumentos internacionales a los precios finales también depende de los costos de reposición, los inventarios disponibles, las condiciones de compra y las decisiones comerciales de cada operador.

En este contexto, los reajustes aplicados por los emblemas privados desde el fin de semana y el incremento de Petropar desde hoy vuelven a presionar el gasto de los consumidores y los costos operativos de las empresas.

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