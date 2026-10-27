Más emblemas privados suben el gasoil y se completa la sexta tanda de aumentos del 2026

Más emblemas privados aplicaron desde hoy aumentos en los precios del gasoil, con incrementos de hasta G. 500 por litro en el diésel común y de hasta G. 450 en el premium, según el relevamiento de precios en surtidores realizado por ABC.

Se trata de aumentos de Puma, Petrosur y Energy que reajustaron sus valores desde hoy. Con estos incrementos prácticamente se completa la sexta tanda de subas de los combustibles en lo que va del año, mientras las naftas se mantienen sin variaciones.

Con los últimos reajustes, el diésel común se ubica en torno a G. 9.490 por litro en los emblemas privados, mientras que el premium alcanza valores de entre G. 11.450 y G. 11.490. El gasoil registra un encarecimiento de G. 3.240 por litro en los emblemas privados en lo que va del 2026 por la guerra en Medio Oriente.

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Precio de las naftas se mantiene

En cuanto a las naftas, los precios de referencia en las estaciones privadas se mantienen en torno a G. 6.990 por litro para la común, de 88 a 90 octanos; G. 7.490 para la intermedia, de 93 a 95 octanos, y entre G. 8.990 y G. 9.190 para la súper o prémium de 97 octanos, según el emblema.

Los reajustes de hoy se suman a los aplicados por otros operadores privados. Desde el lunes, Shell y Copetrol aumentaron entre G. 500 y G. 615 por litro los precios de sus distintos tipos de diésel.

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Petromax también había reajustado sus precios al igual que Petrobras y Enex. Fuelpar, por su parte, informó aumentos desde ayer, en tanto, Petrochaco postergó la aplicación del aumento previsto hasta noviembre.

Los reajustes se concentran en el gasoil, un insumo fundamental para el transporte de cargas, la logística y diversas actividades productivas. Por ello, las subas pueden trasladarse a los costos de distribución y ejercer presión sobre los precios de bienes y servicios.

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Más clientes en Petropar, que mantiene sus precios

Ante los aumentos de los emblemas privados, más automovilistas acuden a las estaciones de servicio de Petróleos Paraguayos (Petropar), que mantiene precios inferiores a sus competidores, según se pudo corroborar durante un recorrido de ABC.

La mayor afluencia de clientes que buscan cargar combustible a menor costo incrementa la demanda en los surtidores de la estatal y presiona sobre sus niveles de stock, mientras la empresa todavía no define cuándo aplicará un nuevo reajuste.

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El presidente de Petropar, William Wilka, señaló que está evaluando los costos de reposición del combustible para determinar si existe margen para seguir conteniendo los precios de venta al público.

“Estamos tratando de estirar”, respondió al ser consultado sobre una eventual suba durante esta semana.

La estatal analiza la evolución de sus costos y sus niveles de stock antes de tomar una decisión, mientras en el sector se maneja la posibilidad de un aumento a partir del próximo lunes.