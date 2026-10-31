Expo Guairá abre nuevas oportunidades de negocios

La feria se consolida como un espacio de intercambio de experiencias, generación de oportunidades y conexión entre los distintos actores de la economía regional. La participación del sector financiero resulta clave para acercar soluciones y acompañar el crecimiento de las actividades productivas, además de facilitar vínculos entre empresas y potenciales aliados comerciales.

Uno de los momentos destacados de la agenda fue “La Noche Sudameris”, realizada el jueves 29 de octubre. La iniciativa formó parte de las actividades de la exposición y propició un espacio de encuentro entre representantes de diferentes rubros vinculados con la producción y el desarrollo económico.

Una muestra que gana protagonismo

La Expo Guairá registra un crecimiento sostenido en sus operaciones y convocatoria. En 2025, los organizadores proyectaron superar los US$ 10 millones en negocios, frente a los aproximadamente US$ 8 millones alcanzados el año anterior.

“Esperamos crecer entre 20% y 30%”, había señalado Roberto Chávez, coordinador general de la muestra, al referirse a las expectativas comerciales de aquella edición.

La exposición anterior reunió a más de cien empresas de los sectores automotor, maquinaria agrícola, tecnología, alimentos y servicios financieros, consolidando una propuesta multisectorial que trasciende la actividad ganadera y amplía las posibilidades de vinculación empresarial.

Genética y eficiencia productiva

La ganadería constituye uno de los principales atractivos de la exposición. En esta edición se presentan ejemplares de las razas Nelore, Brahman, Brangus y Senepol, reflejo de la apuesta del sector por mejorar la calidad genética y elevar la eficiencia de los establecimientos.

En 2025, los remates de invernada y reproductores movilizaron más de G. 4.200 millones, con aproximadamente 580 cabezas comercializadas.

El desafío productivo es significativo para Guairá, departamento que cuenta con unas 150.000 cabezas de ganado, una de las poblaciones bovinas más bajas del país. En este escenario, la incorporación de genética, tecnología y mejores prácticas de manejo adquiere importancia para fortalecer la competitividad y desarrollar el potencial ganadero de la región.

Impulso a emprendedores y empresas

La organización también busca ampliar el protagonismo de los emprendedores locales, dinamizar el comercio y generar oportunidades para pequeños negocios. Esta articulación entre productores, empresas y entidades financieras fortalece el perfil de una exposición que apuesta por la cooperación y el desarrollo regional.

Con su participación como patrocinador oficial, Sudameris acompaña una plataforma que conecta al campo con la industria y los servicios, promoviendo nuevas relaciones comerciales, oportunidades de inversión y espacios de crecimiento para empresas y emprendedores de Guairá. La feria reafirma así su papel como punto de encuentro para impulsar la actividad económica del departamento.