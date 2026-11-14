Kiwi paraguayo: la fruta del frío que busca echar raíces en el subtrópico

En las góndolas de supermercados y fruterías, la fruta de cáscara parda y pulpa verde esmeralda llega casi siempre desde el exterior. Mientras tanto, en chacras de Itapúa y Paraguarí, unas pocas plantas trepadoras se aferran a sus estructuras de soporte con una apuesta silenciosa: demostrar que el kiwi también puede producirse en suelo paraguayo.

La apuesta todavía está en etapa inicial: hay investigación, ensayos y tecnología, pero falta camino para hablar de un rubro consolidado.

Para el ingeniero agrónomo Arturo Alejandro Garcete, la oportunidad tiene un punto de partida claro: un mercado consumidor que hoy depende de las importaciones. Las más de 380 toneladas importadas en 2024 marcan una demanda que la producción local podría disputar.

Su interés no es nuevo. Desde estudiante, Garcete sigue las especies frutícolas alternativas y conoce los ensayos realizados en el país. Algunas variedades mostraron capacidad de adaptación al clima y a los suelos locales.

Demanda importada

“Aunque es considerada una fruta exótica, el kiwi ya superó la barrera de los productos poco conocidos y actualmente tiene presencia en fruterías y supermercados. Su sabor agridulce, frescura y contenido de fibras y nutrientes conquistaron a consumidores que buscan alternativas dentro de la oferta frutícola”, explica Garcete.

Su nombre proviene de un ave originaria de Nueva Zelanda, el país que comenzó a exportarlo y lo popularizó en el mundo.

En Paraguay, la oferta comercial depende casi por completo de la fruta extranjera. El precio local fluctúa entre G. 50.000 y G. 70.000 por kilogramo.

Variedades a prueba

El gran desafío es la adaptación, sostiene el experto. “El kiwi está tradicionalmente vinculado a climas fríos, aunque existen variedades capaces de desenvolverse en ambientes subtropicales”.

Hoy predomina en el mercado paraguayo el kiwi verde, Actinidia deliciosa, cuya variedad comercial más conocida es Hayward. Entre las alternativas que se intentan introducir para la producción nacional figura Jenny, también de pulpa verde.

Garcete señala que desde hace varios años se realizan pruebas para observar el desarrollo de la planta en el país. La selección de variedades adaptadas al clima y al suelo será clave para dar el salto a una producción comercial.

La tecnología también pesará en la ecuación: la viabilidad del cultivo dependerá de las herramientas y técnicas de manejo que se apliquen en cada plantación.

Itapúa y Paraguarí en la vanguardia

Las iniciativas privadas son hoy la base de la experiencia nacional. Itapúa concentra los principales cultivos, mientras que en Paraguarí se registran pequeñas plantaciones.

La información sobre sus resultados es escasa: al tratarse de emprendimientos particulares, no hay datos consolidados de superficie, volúmenes ni rendimientos.

Primeros frutos al tercer año

Instalar una plantación exige más que comprar plantas y preparar el terreno. Como especie trepadora, el kiwi necesita una infraestructura de soporte que guíe su crecimiento y facilite el manejo.

Por eso, los costos varían según la tecnología utilizada y las características de cada establecimiento. Según el profesional, todavía no hay cifras precisas sobre costos de producción, rendimientos o retorno de la inversión en condiciones paraguayas.

En cuanto al ciclo productivo, el kiwi empieza a dar frutos entre los 3 y 4 años, siempre que encuentre condiciones adecuadas de clima y suelo. La cosecha se concentra en otoño, entre marzo y abril.

El invierno es la clave

Garcete advierte que el clima es uno de los mayores obstáculos para consolidar el kiwi en Paraguay. Aunque hay variedades adaptadas al subtrópico, la especie necesita del frío invernal para alcanzar su máximo potencial productivo.

La elección del material vegetal y la aplicación de buenas prácticas agrícolas serán determinantes. El desafío no es solo que la planta crezca, sino que complete correctamente su ciclo y entregue frutos con calidad comercial.

Queda además una pregunta abierta: ¿podrá la fruta nacional competir con la importada? El especialista estima que la diferencia podría estar en el tamaño, aunque aún falta información sobre las plantaciones locales.

Un rubro en construcción

Pese a la demanda y a las primeras experiencias privadas, el kiwi debe superar varias etapas antes de convertirse en un rubro de volumen. La investigación, la identificación de variedades adaptadas y la generación de información técnica y económica marcarán el ritmo de su expansión.

Para Garcete, el camino recién comienza. Las experiencias de Itapúa y Paraguarí son un punto de partida, pero todavía resta demostrar la viabilidad del cultivo a mayor escala. Hasta entonces, el kiwi seguirá siendo una promesa que crece, despacio, sobre sus espalderas.