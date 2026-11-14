Poroto mung: el grano verde del chaco que se vende a US$ 600 la tonelada

En el Chaco Central, donde el calor aprieta y la lluvia se administra como un bien escaso, un grano verde y pequeño empieza a ganar espacio en la agricultura. El poroto mung, ajeno a los rubros tradicionales, llegó de la mano de empresas que comercializan y exportan granos y que buscaban alternativas con demanda internacional.

Carlos Mereles, gerente general de Agroganadera Don Chiquito, conoce bien el terreno. Desde su experiencia agrícola en el norte de la región Occidental, sostiene que las temperaturas elevadas, el clima subtropical y un régimen de lluvias que abre ventanas productivas hacen del Chaco un ambiente propicio para el cultivo.

A eso se suma la rusticidad de la planta, que tolera bien los períodos de menor disponibilidad de agua. El ambiente más seco de algunas zonas chaqueñas, además, favorece la maduración y la cosecha.

Del nicho a la empresa

Según Mereles, el mayor movimiento se concentra en el Chaco Central y Norte. Neuland, Campo Alegre, Mariscal Estigarribia, Infante Riquelme y La Patria, localidades que hasta hace poco no figuraban en el mapa de este grano, ganan protagonismo en la adopción del rubro.

Las cifras de superficie hablan por sí solas: de aproximadamente 2.800 hectáreas en campañas anteriores, el cultivo se proyecta hacia unas 10.000 hectáreas. Pero el dato que más pesa, según el gerente, es quién siembra: el interés ya no se limita a pequeños productores, sino que alcanza a unidades agrícolas empresariales que buscan diversificar.

Agroganadera Don Chiquito es una de ellas. Al igual que otras firmas, integró el mung en sus esquemas de rotación como complemento de los rubros principales y como una forma de aprovechar mejor cada campaña.

Las cartas a favor

Mereles resume los atributos del cultivo en cuatro: ciclo corto, rusticidad, costo de producción y diversificación.

Por ser leguminosa, el mung establece simbiosis con bacterias fijadoras de nitrógeno, un aporte valioso para el sistema siempre que se logre una buena nodulación.

El ciclo corto, por su parte, permite ocupar ventanas que en ciertas circunstancias no resultan atractivas para otros rubros. Por eso el especialista es claro: el mung no viene a reemplazar a la soja ni al maíz, sino a funcionar como una herramienta complementaria dentro de la matriz productiva.

Chacra vs. industria

Los números arrancan con un costo de producción que supera los US$ 300 por hectárea, con rendimientos de entre 1.200 y 1.500 kilos. El margen final, sin embargo, depende de la comercialización, la estructura de cada establecimiento, la distancia a los centros de acopio y la tecnología aplicada.

La brecha más visible está entre vender en chacra o después de un proceso industrial. Don Chiquito tiene industria dentro del establecimiento, lo que le permite procesar, embolsar y preparar el grano en contenedores listos para exportar.

Las referencias de precio que maneja Mereles ilustran ese salto: unos US$ 450 por tonelada para el producto retirado de chacra y US$ 600 para el grano procesado. Son US$ 150 por tonelada, un 33% más, que quedan en manos de quien agrega valor.

Asia es el gran comprador

Para Mereles, el negocio del mung está afuera. Paraguay podría desarrollar algunos nichos de consumo interno, pero los volúmenes y las perspectivas de crecimiento miran a Asia.

Tailandia, Vietnam e Indonesia figuran entre los destinos que demandan el grano, mientras Taiwán aparece como un mercado en desarrollo. Entrar a esos mercados, sin embargo, exige cumplir requisitos estrictos de calidad, clasificación y logística. Allí la calidad del grano funciona como pasaporte y define buena parte del precio.

Verde, entero y de 3,5 milímetros

Lo primero que mira el comprador es la intensidad del color verde. Después vienen los cuerpos extraños, los granos quebrados y la granulometría: el tamaño mínimo exigido es de 3,5 milímetros, con una tolerancia del 10% de granos por debajo de esa medida.

Algunas empresas paraguayas ya avanzan más allá de la producción primaria e incorporan clasificación y acondicionamiento para concretar embarques. En el caso de Don Chiquito, la producción sale terminada a través de operadores comerciales o traders, aunque todavía sin una marca nacional posicionada en esos destinos.

Semilla, técnica y mercado

El entusiasmo tiene su contracara. Mereles advierte que el crecimiento del cultivo exige profesionalizar el manejo agronómico y comercial. Los desafíos se reparten a lo largo de toda la cadena: disponibilidad de semillas, asistencia técnica, cosecha, almacenamiento, acondicionamiento y comercialización.

La genética también es parte de la tarea. La empresa empezó con la variedad Cristal y hoy prueba materiales de origen brasileño y australiano para identificar cuál se adapta mejor a las condiciones del Chaco.

Un cultivo puede rendir bien en el lote, advierte el gerente, pero si no tiene un mercado definido ni condiciones comerciales claras, deja de ser una alternativa atractiva para el productor.