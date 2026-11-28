Las vacas cambian de potrero todos los días. Detrás del hilo eléctrico queda un pasto parejo, sin malezas, que vuelve a crecer mientras el rodeo avanza. Así funciona el PRIR en Agua Dulce.

“La ganadería no es el problema, es la solución”, afirma el Ing. Agr. Calixto Saguier, gerente de Proyectos de la Asociación Agropecuaria de Agua Dulce (APAD).

La escuela uruguaya

En junio de 2022, un grupo de productores visitó el establecimiento del Ing. Agr. Gabriel Fillat, con apoyo de WWF.

“Vimos cómo manejaban una carga animal muy alta, con rotaciones diarias y un equilibrio productivo, económico y ambiental, sin insumos externos costosos y en suelos marginales”, recuerda Saguier.

El secreto es el pastor

En Agua Dulce ya se usaba el pastoreo rotativo con alambrado eléctrico, pero sin los resultados esperados. Los animales no respetaban el hilo y el personal no se comprometía.

“Una parte del secreto es tener una buena puesta a tierra, buenos aisladores y un electrificador potente. Pero lo más importante es un buen pastor que entienda el sistema. El mejor pastor es el que no tiene el chip ganadero, porque es un cambio de paradigma”, explica.

Empezó con un ensayo

Entre 2024 y 2026, el PRIR se aplicó en la Sede APAD, la Estancia Don Celso y la Estancia La Conquista. Primero con WWF y luego con el proyecto FOLUR del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

Las metas fueron más kilos de carne por hectárea al año, el doble de carga animal, suelos sin compactación ni degradación, mejor infiltración de agua y deforestación evitada. Después se sumó la medición de carbono.

Resultados en 40 días

El pasto respondió a los 40 días, los potreros mostraban una cobertura más pareja y menos malezas. La mejora en la ganancia de peso se notó cerca del año.

Para Saguier, el cambio más valioso está en el rodeo. “Los animales se vuelven más mansos y se sostienen más tiempo en invierno, sin pérdidas por sequía o calor extremo”, señala.

No hay fórmula exacta: cada estancia exige un manejo propio y mucho monitoreo.

Más carbono capturado

Las mediciones del FOLUR mostraron que, con el PRIR, los tres establecimientos capturan más carbono del que emiten.

Si el sistema se extiende a todas las pasturas de Agua Dulce, el potencial de captura podría crecer de forma importante. Pero Saguier es prudente: la magnitud dependerá de cuánto se adopte y se consolide en el campo, y los resultados no son extrapolables a todo el país.

Falta el premio

Queda una deuda comercial. “Nuestro sueño es vender animales criados a pasto con precio diferenciado, pero hoy los frigoríficos no pagan más por eso”, reconoce.

“Seguiremos trabajando por una carne certificada. Confiamos en que tendrá su reconocimiento”, concluye.