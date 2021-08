*****

Marito había reconocido que el mecanismo Covax fue un verdadero fracaso, pero también fue el suyo al no evitar que 15.000 paraguayos figuren en los registros de fallecidos a causa del covid-19.

*****

Los escándalos de corrupción en plena pandemia siguen dando muestras de que el Gobierno no tiene el más mínimo interés en castigar a los responsables. ¡Lamentable!

*****

Vamos a ver si Marito tiene la suficiente valentía para vetar el proyecto de ley que excluye a las tabacaleras y clubes de fútbol como sujetos obligados de control de lavado de dinero.

*****

Porque así como esta redactada la ley que modificaron los diputados cartistas y sus satélites no sirve de nada. Le sacaron el corazón al proyecto y excluyeron a las tabacaleras y clubes deportivos como sujetos de control de la Seprelad. Todo con el fin de ponerse bien con el “Patrão”.

*****

Los colorados minimizan que la condena ejemplar que recibió “peluquín” y su hijo concejal no va a afectar ndajeko a la ANR y salen a decir que las responsabilidades son individuales. Lo que no dicen es que OGD no es cualquier afiliado colorado.

*****

Mientras el “Patrão” se aferra fuertemente al exsenador y le mantiene en el movimiento. Por lo visto es mérito ser condenado y ser calificado como “significativamente corrupto”.

*****

El que también esta bajo la lupa internacional es el otro “significativamente corrupto”, el candidato del Este, que al parecer ya va perdiendo apoyo de otros candidatos colorados que no quieren quedar salpicados como “narcopolíticos”.

*****

Después los grandes dirigentes quieren salir a decir que el caso OGD no tiene consecuencia electoral. ¡Aquí una muestra!

*****

ReNecho es otro que anda preocupadito porque la figura de su contrincante al parecer va creciendo.