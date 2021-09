******

Había sido que para la foto nomás Abdo fue a encontrarse con el cartismo porque el festejo Añetete estuvo en la ciudad de Sapucai, feudo del acusado diputado Miguel Cuevas.

******

A este encuentro asistieron el presidenciable por Añetete Hugo Velázquez, el cuestionado diputado Esteban Samaniego, dirigentes de la zona y una presencia “estelar” que buscaron por todos los medios que pase desapercibido. ¿Quién será?

******

Nada más y menos que el extitulrar de la Dinac Édgar “Beto” Melgarejo, acusado por lesión de confianza, quien recién el 18 de octubre tendrá su audiencia preliminar por el caso de las compras de “tapabocas” de oro al inicio de la pandemia.

******

Para evitar que la Fiscalía le investigue le hizo unas donaciones a ña Sanrra Quiñónez. Pero como el caso fue tan grosero el Ministerio Público tuvo que actuar por presión ciudadana como en muchos casos.

******

Ni su “padrino” Cuevas le pudo salvar a “Beto”.

******

Y mientras tanto en el “Nuevo Rumbo”, seguramente se festejó de manera paralela para que su “único líder” y su “carbón mojado” monopolicen las selfies y los elogios.

******

No hay forma de que se encienda el candidato que quieren instalar. El sábado anga nadie le hacía caso entre cerros y collados.

******

Hubo llamativas ausencias en el acto oficial. Entre ellos Calé, Lilian, Monges, Afara, Nicanor, Zacarías Irún, Osorio y “Cachito”, quien retornó de Corea.

******

En el PLRA sigue la guerra por la falta de dinero en la Tesorería a días de las municipales. Desde esta “trinchera” financiera el expulsado senador Amarilla comenzó ya “tirotear” contra el efrainismo.

******

El titular liberal se lanzó directamente contra el Gobierno que no desembolsa el dinero, como parte de una vieja estrategia de “acogotar” a los partidos de oposición al Ejecutivo.

******

La fiscalía de Quiñónez comienza a moverse tras la denuncia del director de Aduanas Julio Fernández contra el senador Martín Arévalo (ANR, velazquista). Fueron hasta la casa de dos funcionarios de Aduanas que supuestamente estaban “apadrinados” por el legislador colorado.

******

Dicho sea de paso, se estaban pegando un buen nivel de vida estos dos chicos, a juzgar por sus viviendas. Tal vez podrían abrir otra carpeta fiscal para ver si hay correlación de bienes.

******

Esperemos que el Ministerio Público no deje de mirar también las mercancías por un valor aproximado de US$ 3 millones que no se sabe dónde están.

******

Parece que Fernández tiene un “santo aparte” desde el momento en que autorizó la liberación de un importante cargamento de cigarrillos en febrero pasado en un operativo en la zona del Lago Itaipú ocurrido en el 2020.

******

¿De quién habrá sido la carga de cigarrillos?

******

Hoy será un gran día en la Cámara de Senadores porque se presenta la supuesta planillera María Laura Miers, quien hacía oficina con dinero público en la casa del condenado Óscar González Daher?

******

Suponemos que “Cachito” habrá traído ideas nuevas desde Corea y no aplicará la impunidad.