¿Por qué tardó tanto? Porque ella puede imputar cuando quiera. Así un poco dijo.

Ahora comienza la segunda parte de esta “novela” del millón de US$. ¿Cómo se titulará? Expediente frozen sub zero ad eternum.

Evidentemente la imputación tiene por objetivo calmar los ánimos de la ciudadanía. Ya era una grosería todo lo que estaba pasando en la calamitosa administración del Nº 2.

Si no tuviera el “Padrino” que tiene, ya debería estar en el último pabellón de Tacumbú.

El ministro Borba nos quiere hacer creer que el virus perdona a quienes tienen afiliación colorada y no a los fanáticos del fútbol.

Ahora le multó a la APF con G. 150 millones y se viene una similar para el Club Cerro Porteño. Pero aquí la cabe la pregunta: ¿Por qué no aplicaron la misma medida al Partido Colorado con sus aglomeraciones más que evidentes en las campañas municipales?

Sencilla es la respuesta. Borba no es tan valiente para estas cosas porque si multa a su partido político, se irá a la calle antes de que firme la resolución. Es más, estuvo al lado de Hugo Velázquez en un acto político.

Lo que le irrita a la ciudadanía es la selectividad con que actúan estas autoridades. Duros con algunos y débiles con los amigos y correligionarios.

Borba debería dedicarse a retirar todos los obstáculos burocráticos para que la gente se vacune en un 100%. Puede pedirles a sus correligionarios de las seccionales que le enseñen cómo se recorre casa por casa. Estos son expertos a la hora de buscar votos.

Los “zorros grises” de la Muni colorada de Asunción no tienen más vergüenza. Se dedican a facturar en esquinas donde los semáforos apenas funcionan antes que ordenar el tránsito. Y conste que todavía no asumió “Nenecho”.

******

Se puso en marcha gua’u el Operativo Verano pero en varias rutas brillaron por su ausencia.