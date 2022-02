******

Los opositores ya dejaron en claro que ellos no redactarán una línea en el libelo acusatorio hasta tanto los oficialistas tomen la posta y sean ellos quienes se hagan cargo.

Es que muchos ya quieren dejar de ser utilizados y evitar que los diputados con causas con la justicia negocien su impunidad a cambio de un salvataje.

En un intento desesperado de “Sanra” por salvar su cabeza y un día antes que el oficialismo definiera si impulsaba o no el juicio político, la Fiscalía emitió un vídeo de sus logros en su lucha contra el crimen organizado y que incluso fue reconocida por los Estados Unidos.

Lo que no cuenta es por qué no investiga causas que están muy ligadas al “Patrao” y por qué el “golpe a organizaciones criminales de nacotráfico y lavado de dinero” no le alcanzó al “hermano del alma”.

El imputado oficialista Ever Noguera en un acto político en Borja llamó a “Sanra” “Tembiguái de Cartes”. De hecho que él para dilatar su proceso pidió hace dos años a sus colegas rechazar su pedido de desafuero porque no confiaba en la Fiscalía.

Sus colegas muy obedientes le dieron la razón, pero lo más simpático es que hoy quienes tanto la defienden digan que no existen méritos y que sólo se busca crear inestabilidad, cuando salta a la luz pública un rosario de causales.

Ahora falta sólo conocer la postura de Blas Llano, amigo incondicional del “Patrao”.

Se sacaron las vendas algunos integrantes de la Juventud Liberal y cascotearon a sus “correligionarios” que hacen hurras y reciben orientaciones sobre la Avda. España. Tardaron pero se dieron cuentan del daño inmenso que le hacen al partido y a la oposición en su conjunto, que desea postularse en bloque como opción para el 2023.

Más expuestos que los muslos de Roque Santa Cruz y Juan Patiño quedaron los llanistas, amarillistas y otros “istas” que se disfrazan de azules luego de este destape de las fuerzas jóvenes del PLRA.

Un Ministerio Público serio debería enviar un representante a cada mitin proselitista de los frentes en puja en la ANR, para que tome nota “in situ” del torrente de denuncias de fraudes, robos, latrocinios, tráfico de influencias y demás delitos contra los bienes y la imagen del Estado que se hacen en cada uno de ellos, con nombre y apellido enfático o disfrazado.

Estas denuncias que pretenden descalificar al eventual adversario, inculpan también al que las hace, pues es obvio que conocía la situación y la ocultó para usarla a su conveniencia en el “momento debido”.

Por tanto, candidatos a proceso habrá por doquier, en ambas veredas.

Pero en verdad estamos soñando, porque Sandrita no moverá un solo dedo y dejará que fluya la flagrancia de unos porque son amigos (o patrones) y de otros para no alborotar innecesariamente el gallinero.

Salvo que venga otro tirón de orejas desde el edificio que está en diagonal con la gasolinera que más veloz que Verstapen, Hamilton y Leclerc juntos se está construyendo a lo “prepo” con guiño de la Corte y la Muni de Nenecho.