La propuesta fue presentada por los colorados Juan Darío Monges (ahora oficialista), “Trato Apu’a” Ovelar (neocartista) y los liberales Amado Florentín y “Chiquito” González”.

Les preguntamos a estos legisladores “patriotas”: ¿Saben lo que hicieron con la plata de la pandemia los gobernadores cartistas Hugo Javier (Central), Pedro Díaz Verón (Caazapá) y “Tigre” Ramírez (Canindeyú); el velazquista “Nino” Adorno (Alto Paraguay) y ahora Juan Carlos Vera (cartista), de Guairá?

Si no saben, no merecen estar en esas bancas o no ser reelectos para el próximo periodo. La ciudadanía tiene que acordarse de estos legisladores y de quienes votan a favor de este nuevo despilfarro.

Y el proyecto apunta a seguir dándoles cheques en blanco para que los gobernadores hagan lo que quieran con el dinero público. La impunidad empieza desde sus “caciques” o “patrones” y prosigue después en la Fiscalía y la Justicia.

Entre los firmantes está “Trato Apu’a”, un privilegiado con la plata pública. Su esposa, Magnolia Mendoza, gana más de G. 100 millones como directora jurídica de Itaipú. Ovelar y su clan se pasaron al cartismo pero su “media naranja” sigue en el cargo porque Marito le sigue teniendo miedo al “Patrão”.

Si el Partido Colorado gana las elecciones en el 2023 seguirán los mismos en los altos cargos públicos. La “Operación Cicatriz” sigue en pie y este fue uno de los pactos: gane quien gane les vamos a mantener a los amigos el zoquete como tienen Magnolia, el clan de “Bachi” Núñez en la Opaci por citar algunos.

No sería nada raro que varios de los gobernadores que hoy se están “llevando” la pandemia a sus bolsillos quieran hacer el rekutu.

La “Operación Cicatriz” sigue siendo la “pandemia” que afecta al Paraguay. Mantienen en la impunidad graves casos de “tragadas”, lavado de dinero, contrabando y hasta tráfico de drogas.

Mientras tanto la ciudadanía sigue sufriendo porque se agrava la provisión de agua potable, el campo sigue con serios problemas, sube el combustible y afecta el traslado de productos, se encarecen los alimentos y los servicios, se mantienen los groseros beneficios para los funcionarios públicos.

En la Justicia y la Fiscalía tampoco podemos depositar nuestras esperanzas de un país mejor. No solo les tiemblan las manos sino que disfrutan ser sometidos por el poder político. Un caso muy revelador: el Lava Jato. Ni un ordenanza se fue preso en Paraguay mientras que en otros países cayeron presidentes, ministros y gerentes de empresas.

Ojo con los candidatos que ahora se presentan como salvadores del país con sus caritas bonitas pero son verdaderos leones vestidos de corderos.

Estamos viendo ñembo críticas a la clase política pero en realidad tienen intención de ocupar bancas para seguir una agenda política que les dictan desde los quinchos. ¡Qué les vote quien no les conoce!

El cuento de los “más capaces” por sus megatítulos del exterior ya no le convence a nadie. Aquí tenemos que saber de la mano de quién se lanza a la política y conoceremos qué tipo de órdenes cumplirán.

¿El farandulero “Nenecho” ya se enteró de que la ciudad que dice administrar se inunda? Suponemos que ya ordenó enterrar su proyecto de fotografiar los semáforos para “ordenar” el tránsito.