Igualmente la comisión le trasladó un rosario de preguntas sobre sus 14 empresas y vínculos con personas ligadas al narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos.

Con su silencio levanta más sospechas. Vaya perfil del precandidato al Senado del “Patrão”.

Tremendo golpe a las arcas públicas quieren dar hoy los cartistas y sus aliados para sancionar un proyecto de ley que pretende indemnizar a supuestos exobreros de Itaipú.

Según cuentan, el cartismo está operando fuertemente para sancionar el proyecto. Ya no saben de qué agarrarse para juntar votos para el carbón mojado de “Chanti” Peña.

Finalmente los diputados sancionaron el proyecto de ley que multa a los electores que no voten en las elecciones. Mientras no pague la multa de G. 49 mil no podrá hacer trámites personales. ¡Lamentable!

Menos mal que no va a regir para estas elecciones, pero sí ya para las próximas elecciones municipales de 2025. Y así piensan que en masa el electorado se va a ir a votar. Con que saquen de su lista a los impresentables será suficiente.

Y la supuesta “planillera vip” de Yacyretá por fin va a dar la cara para contar “su verdad”. La gran pregunta es cómo va a refutar que se ausentó más de 100 veces en casi dos años. ¡Misión imposible!

Y en las redes con justa razón crece la indignación a medida que va saltando a la luz pública el manejo desvergonzado de la fotógrafa de “Chanti”.

Lamentable “ReNecho” tratando de justificar la inutilidad en su gestión. Rápido encontró culpables. Le faltó llorar para completar el show del farandulero.

El oficialismo opera para evitar que el titular del IPS sea interpelado por la Cámara de Diputados por la serie de irregularidades en la previsional. Quieren salvarlo con la excusa de que Bataglia ya apartó a varios responsables. ¡Nambré!