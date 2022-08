******

¿Será que a Lugo le van a sorprender las decisiones que sus tenientes tomaron mientras estaba convaleciente?

******

Simpático es el tema. La que debería enojarse, Esperanza Martínez, al no lograr formular una chapa con algún compañero concertacionista, es la que pide permanecer bajo la carpa opositora. Sin embargo, son otros los que se alejan gua’u.

******

¿Alguien puede explicarlo?

******

Varios impresentables están en las listas de senadores del PLRA. Esperemos que la ciudadanía recuerde a los que hicieron tráfico de influencia y le succionaron los calcetines al “Patrao” los últimos años y no los voten sino los “boten” definitivamente.

******

Chilavert, Payo, Euclides, un comisario y un general retirado entre otros buscarán la presidencia por fuera de la Concertación. La gente decidirá si son independientes o satélites de otros patrones.

******

La mesa directiva del Senado esta mañana va a recibir al canciller para saber si tiene detalles de la denuncia del supuesto soborno según la cual el “Toro” fue declarado “significativamente corrupto”.

******

Y bien del ñembotavy se hace el “Toro” para no renunciar a la vicepresidencia. No es posible que no sepa de la grave acusación en su contra.

******

Mientras, en el país del norte dicen que no van a revelar nada para no arruinar la investigación, o sea que se viene algo más denso. ¡Cháke!

******

Veremos si el canciller cuenta algo más a los senadores que están muy preocupados por los “significativos corruptos”, ya que las bombas van estallando cada vez más cerca.

******

Lamentable es la cantidad de dinero del contribuyente que se derrocha en ONG que se crean solo para la comilona de los muchachos. No todas, pero un grupo grande de avivados quiere subsistir sin control, engordando su patrimonio.

******

Entre hoy y el jueves se presenta una denuncia penal contra el fiscal “sicario de González Daher” por ser parte del sistema de aprietes con complicidad de fiscales y jueces. Ojalá que no termine en el oparei porque tremenda ayudita le dio a Lindomar.

******

Un grupo de apoderados del PLRA reforzó por nota el reclamo de utilización del padrón nacional en sus internas y cuestionó a los directores del TSJE la atribución para negar el uso del mencionado registro nacional electoral. ¿Quién les habrá mandado hacer semejante cosa?

******

Vamos a ver si en Diputados retoman el cuarto intermedio para seguir interpelando al titular del IPS. Al parecer terminará en el oparei así como van las cosas, veremos si hoy en mesa directiva definen.

*****

Mientras que se habla de una operación “cigatriz” entre el vice y el “Patrao” ambos designados significativamente corruptos por los EE.UU.

*****

No sería raro que los operadores del segundo del Ejecutivo terminen aliándose con los de HC para las próximas elecciones. Menos mal que para “Gallo Paloma” Cartes es un peligro para las instituciones. Al menos eso dijo.

******

Por decoro ya “ReNecho” debería dejar la Comuna. No tiene mas nada que hacer, además de sobreendeudar a la Comuna.