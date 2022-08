******

Seguro que el Nº 1 aprovechará su estadía en la Santa Sede para rezarles a todos los santos para que no se le ocurra firmar alguna decisión “cicatrizada” al señalado por el Gobierno de EE.UU. como “significativamente corrupto”.

******

Pero ayer ocurrieron cosas muy raras. La fiscalía de Sandra Quiñónez con bombos y platillos anuncia la apertura de una investigación contra el vicepresidente Hugo Velázquez.

******

Uno dirá: Esta es la fiscalía que queremos. Pero había sido que el 12 de agosto ya le abrió una causa penal, el mismo día que fue designado por el Gobierno de EE.UU. como “significativamente corrupto”.

******

¿Por qué el Ministerio Público no informó ese día 12 de agosto la apertura de la causa penal y lo hizo recién ayer? ¿Será que se enteraron de la visita al Paraguay prevista para hoy del alto funcionario del Departamento de Estado de EE.UU. y se apuraron?

******

La ciudadanía ya se está dando cuenta cómo funciona la fiscalía de Frozen... tiene velocidades distintas.

******

Con Giuzzio y Efraín fueron muy rápidos... pero con los amigos del “Nuevo Rumbo” no pasa nada. Desde EE.UU. veían que en Paraguay le protegían al “hermano del alma” del “Patrão”. Ni el Ministerio de Hacienda del “carbón mojado” de Santi Peña dijo algo. No puede decir que no sabía. Y ahora quiere ser Presidente de la República.

******

El que anda muy calladito sobre el millonario contrato que firmó Marta es su sucesor en el cargo. Oscarcito tiene muuuucho que contar respecto del CIAT. Tanto sabe que cuando recibió un informe de la Contraloría sobre la irregular compra del sistema Marangatú, decidió esconder el documento. Algo oculta este chico.

******

Esperemos que los diputados rechacen de punta a punta la intención de unos cuantos avivados de desplumarle al pueblo paraguayo con un supuesto cobro de indemnización de US$ 940 millones. Ñandeko es para exobreros de Itaipú. Hasta Velázquez y algunos fallecidos estaban en la lista de beneficiarios.