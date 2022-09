******

Rápido se fueron a la casa de Giuzzio para identificar quién proveyó los datos del operativo “Michael Jackson”. Pero, para defender a la gente... esperan mucho.

******

En algunos casos, no quisieron ver nada como “Lava Jato” porque estaba re-metido ahí el “hermano del alma”. Y si abrían la causa, todos los caminos conducen a Roma. O sea....

******

Calé Galaverna se declaró anti-imperialista ahora que está al lado de HacheCé. El giro fue de la noche a la mañana. La política es cambiante, decía un legislador.

******

Hasta ahora no le escuchamos al “carbón mojado” de Santi Peña emitir una postura firme sobre EE.UU. Parece que no le autorizaron todavía o no se anima.

******

“El profesor de colegio” debería asesorarle un poco a su discípulo, teniendo en cuenta que fue el primero en tirar la bandera azul al basurero para ponerse el pañuelo colorado cartista.

******

Mañana se recuerda 135 años de la fundación del Partido Colorado y en este caso no habrá “cicatriz” como ocurrió un par de años atrás en ese histórico abrazo en el 2020 en la Junta de Gobierno.

******

Por cuestiones electorales ahora están divididos, pero después terminan en lo mismo repartiendo como mínimo cargos públicos que pagamos todos.

******

Al intendente cartista de Asunción le importa un comino la ciudad. Se derrumban patrimonios históricos, terrenos municipales se convierten en estaciones de servicios, las calles son un desastre, no hay recolección de basuras regular, etc.

******

En cualquier momento, aparecerá un médico en la cárcel de Tacumbú con un diagnóstico a medida para los González Daher.

******

Sumado a eso, la amistad que aún conservan de algunos jueces y fiscales. La ciudadanía debe estar atenta. Además, ojo con el reparto de un millonario monto en dólares porque cada moneda se le debe devolver a las víctimas.