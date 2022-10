******

Tienen un ego estratosférico... ayudados lógicamente por el inflador de pie.

Los “próceres” de “Horror Colorado” electoralmente ahora están en contra del actual gobierno. Pero ¿quiénes le salvaron a Abdo del inminente juicio político luego del acuerdo entreguista?

Parece que se olvidan que Pedrito Alliana desde la vereda de su “único líder” le decía a Marito y compañía que “no se hagan más de los churros” y se jactaba de que el cartismo le salvaba del juicio. O sea, ellos son cómplices entonces de lo que critican ahora.

¿Este no es acaso un gobierno colorado? ¿O Santi Peña se cree liberal todavía?

En un simple asado, Santi Peña y su equipete revelaron qué piensan hacer si llegan a ganar las elecciones: asado para ellos y sándwiches para el pueblo. ¿A eso le llaman “Vamos a estar mejor”? Le falta agregar: nosotros vamos a estar mejor otra vez. El resto comerá hule.

Un kilométrico informe presentó el cartista Jaimito Bestard al Congreso sobre el incendio en el edificio del Tribunal Electoral. Mucho gre, gre... para decir Gregorio. Hay cosas llamativas: no dice quién tenía el cerillo y ocultan por qué no cuentan con una copia de las cámaras de seguridad del lugar siniestrado.

Lo sospechoso del caso es que Bestard-i le entregó enterito el video a la fiscalía de Ña Frozen y no dejaron una copia para ellos. De más está decir que no encontrarán nada. No sería nada raro que “peluqueen” la cinta.

Si con imágenes tan evidentes del asesinato a Rodrigo no llegaron a conclusiones bien ampliadas, ¿qué sería este caso que lo manejan en secreto?

Para qué vamos a ir tan lejos en el tiempo... pasaron cinco meses del aterrizaje del avión y hasta el momento nadie está preso.

Se hizo humo el caso en Paraguay, pero en Argentina se armó el lío porque eran unos grossos los tripulantes iraníes que alzaron las cajas de cigarrillos fabricados por Tabesa para la ñembo exportación.