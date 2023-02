*****

El Patrão aprovechó la falta de control institucional para traspasar US$ 48 millones al club Libertad, evitando tener que declarar el origen de ese dinero.

*****

Por estas cosas y otras igualmente graves es que algunos dipu-sinvergüenzas recibían mensualmente un plus salarial, que variaba entre US$ 5.000 y US$ 50.000, un vuelto para el Patrão...

*****

Los que cobraban US$ 5.000 deben ahora estar rabiosos al enterarse del “cachet” de otros colegas. Eran corruptos, pero baratos para el Comandante Chupín...

*****

Curiosamente, desde que Chanti volvió de EE.UU., donde se enteró de las sanciones contra su líder, no aparece más en ninguna foto con él.

*****

Habrá sido recomendación del Tío Sam o un consejo de asesores para intentar hacer olvidar que es títere de un “significativamente corrupto” según EE.UU.

*****

Sería bochornoso que los ocho miembros de la Corte admitan la vuelta del impresentable Fretes para que participe en la designación del nuevo presidente del máximo tribunal.

*****

Estos ocho le habían pedido amablemente al hasta ahora presidente de la Corte con permiso que renuncie. Sería muy incoherente que se presten a una jugada sucia como la que se comenta.

*****

La hija del senador Afarín fue abruptamente ascendida en el consulado de Miami, EE.UU. Es uno de los últimos golpes de esta administración que se despide repartiendo zoquetes a los pocos leales que, por interés, le quedan.

*****

La ciudadanía debe estar muy atenta en ver a quiénes incluyen para la terna de candidatos a la Corte los miembros del Consejo de la Magistratura.

*****

Tanto el oficialismo como el cartismo intentarán meter a algún genuflexo que se haga el distraido respecto a sus trapisondas o a eventuales pedidos de extradición que vengan desde el Norte.