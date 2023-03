******

Evidentemente el ahijado del “Patrão” no tiene un plan serio y mucho menos democrático para el Paraguay. Solo está dispuesto a ejecutar la hoja de ruta que le diseña el peligroso equipo autodenominado: “Nuevo Rumbo”.

******

Encima, José Alberto del Aña Cua responde a los organizadores con un condicionamiento. Quiere que los primeros cuatro precandidatos presidenciables, según las encuestas, participen también del debate para que no sea un careo entre Santi y Efraín.

******

O sea, José A. le hundió a los dos presidenciables que gua’u tenían que ser invitados porque les presenta como los aliados del cartismo.

******

De más está decir que Efraín Alegre le dio con todo a Santi. Básicamente, lo descalificó como candidato al Palacio de López porque huyó del debate.

******

Mientras tanto, el “Patrão” ni por nada del mundo presentará renuncia al sillón de Bernardino Caballero. Es el último escudo político que le queda.

******

Pero ayer Lilian puso nervioso a los discípulos del “Patrão”. El primero que saltó fue Kabachi... obviamente. Según él, la Concertación lo que tiene problemas financieros y que la ANR gua’u ya consiguió toda la plata.

******

Pasan los días y no aparece “el aceite” para los “punteros”. Ergo: no hay concentraciones, batucadas, calcomanías, remeras, polca, etc.

******

Por fin concluye hoy el mandato de Ña Frozen. Deja el cargo con un feroz iceberg instalado en el Ministerio Público. Emiliano Rolón tendrá que llevar un buen cincel y martillo para descongelar los graves casos bien guardados.

******

También está preparando maletas el ministro de la Corte Antonio Fretes, quien deja el cargo el viernes. Si no fuera por un grupo de diputados “cicatrizados”, tendría que haber sido sometido a un juicio político.

******

Pero ojo que desde el Norte pueden venir noticias no muy agradables para este señor. Una delación premiada le puede dar más que jaqueca.