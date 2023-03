******

De hecho, el mismo Santi anda incumpliendo periódicamente el mandamiento de no mentir, ya que con tal de tener votos, promete lo que sea para tratar de estar bien “con Dios y con el Diablo”.

******

Casi como una “coincidencia divina”, justamente la homilía de ayer en Caacupé hacía alusión a la compra de votos y pedía no vender nuestra dignidad y libertad por unos pocos guaraníes.

******

Estamos a 40 días de las elecciones y el Partido Colorado sigue sin acceder a créditos para financiar su campaña. Los muchachos dicen no estar preocupados, pero la verdad es que saben que gran parte de su electorado no se mueve si no se le aceita.

******

A fin de juntar una platita para el “Día D”, los de Fuerza Republicana están organizando para esta semana una cena, ya que hasta ahora con HC como presi del partido únicamente están “comiendo hule” con el tema de los préstamos.

******

Cada vez van saltando más casos de vehículos “clonados” y, sin embargo, no se aprecia que se pise el acelerador para investigar quiénes están detrás de esto. A todas luces, se trata de una enorme rosca.

******

Se sabe que el nuevo fiscal general del Estado está lidiando con la cantidad de “clavos miguelito” que le dejó Sandrita, pero estaría bien que disponga que alguien investigue decididamente este esquema.

******

Los controles que la Contraloría hace con el uso de Fonacide y Royalties deben ser más minuciosos y no otorgar más como pororó las constancias a los jefes comunales que hacen vito con el dinero público.

******

Dicen que el papel resiste todo y un claro ejemplo es la intendenta de Valenzuela, Mirtha Rodríguez, quien montó una presunta red de corrupción para desfalcar a la comuna. Sería bueno que en este caso también se proceda a la intervención, así los colorados lo dejan de usar como excusa para salvar a los suyos que solo se persigue a los de la ANR.

******

Los ejemplos sobran, desde el cartista Hugo Javier en Central y sus facturas clonadas hasta el intendente de San Pedro del Ycuamandyyú, Gustavo Rodríguez, y su presunto desfalco des-comunal de G. 18.000 millones.

******

Como toda escoba nueva barre bien, el nuevo director de la Policía Municipal de Tránsito, Juan Villalba, arrancó con muchos controles y dando la sensación de que va a actuar enérgicamente. No obstante, le recomendamos que comience sus controles en los lugares de estacionamiento de la propia Municipalidad.

******

Según se comenta en los pasillos municipales, allí encontrará autazos de los concejales y directores, algunos hasta sin chapa ni habilitación, pero la mayoría con habilitaciones de ciudades del interior del país, ¡pese a los sueldazos que se mandan! Allí veremos realmente si Juan Villalba está tan comprometido con sus funciones.

******

También en la Municipalidad llama la atención que varios funcionarios, que dicho sea de paso al parecer no hacían nada, desaparecieron de sus oficinas. Después se supo que eran “comisionados” de la Fiscalía General del Estado, que tuvieron que acudir a esa institución porque el nuevo fiscal general, Emiliano Rolón, realiza un control del personal de esa institución.

******

Funcionarios municipales de Luque están retirando propaganda electoral colgada en espacios públicos. Hasta allí todo bien, pero el retiro es selectivo. Se olvidan de los carteles y afiches de la ANR.