Finalmente el cartismo, con ayuda de sus aliados colorados y opositores, conquistó la Cámara Alta, con “Beto” Ovelar como presidente.

Ahora ambas cámaras del Congreso están a merced del “lado oscuro”, “significativamente” peligroso para nuestro sistema democrático.

Comenzarán ahora a copar los cargos en comisiones, representaciones ante órganos extrapoder como el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Y a partir de ahí se viene la persecución a jueces y fiscales y la designación de magistrados amigos para el “usen y abusen”, versión 2023-2028.

Lizarella no solo no sabe donde está sentada, sino ni siquiera conoce el nombre del candidato que le dijeron a quien votar. Dijo: “Alberto Silvio Ovelar” cuando que en realidad es Silvio Adalberto.

El legislador Roberto González (ANR) dijo que espera que los nuevos diputados no sean “guasos” sacando el dedo del medio (Celeste Amarilla) y que no hagamos payasadas como subirnos sobre la mesa y golpear con zapatilla (Kattya González), pero no se acordó que él sesionó medio desnudo y trató a las mujeres de Maria’i y putas con escapulario.

La victoria cartista en la elección de la mesa directiva evidenció que tiene poder de seducción incluso en la oposición. Ayer quedaron mal parados varios legisladores del PLRA, Hagamos y Cruzada Nacional.

Uno de ellos, muy joven, dijo que es diputado nacional ñandecó y que no será ni oficialista ni opositor. ¿Cómo es eso? Parece un “geniolito” como en la época de la dictadura stronista.

En el segundo set, el “Patrao” le está ganando 2 a 1 a Peñita, con la designación del nuevo ministro del Ambiente, Rolando de Barros Barreto.

******

Este “ministro giratorio” ya estuvo en el cargo y en octubre de 2017, en la entonces Secretaría del Ambiente, autorizó ajustes en el plan de gestión ambiental de una estancia vinculada a la “famiglia”. Ahora vuelve.