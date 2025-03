******

Esas cosas no sirven para nada, si no hay salud para todos. Imagínense, los padres de la recién nacida esperaron unas diez horas para que una ambulancia les lleve desde Villarrica hasta Asunción, mientras los médicos inventaban excusas.

******

¿Qué es lo que inauguraron entonces?

******

En materia de educación, el gobierno de Santítere sacando pecho por el ñembo Hambre Cero, con kure caldo como menú. ¡Una vergüenza! Acuérdense: Ni el MEC ni Desarrollo Social le sancionarán a los verdaderos responsables. Puro cuento.

******

La única que será castigada es la directora de la escuela de Mariano Roque Alonso, que denunció el hecho. Más nadie.

******

US$ 600 millones es el presupuesto de este programa estrella. No sale del bolsillo de Santítere, ni de la ANR ni de “Horror Colorado”. Sale del esfuerzo de todos los contribuyentes. Aún no se está cumpliendo al 100% pero los amigos del poder ya están mejor.

******

Cuentan los que saben que el “Patrão” dio la orden para cerrar filas en defensa de la impresentable senadora Norma Aquino, quien se hace llamar Yamy Nal. Si le despojan de su banca, el cartismo pierde un voto porque asumirá en su reemplazo el suplente de Cruzada Nacional. Por ahí pasa la cosa.

******

La fiscalía difícilmente investigue a Aquino porque el inciso le gana al artículo y el sistema jurídico que inventaron Rómulo y Remo impide que se alineen los astros, bla, bla, bla...

******

Terrible lo que viene denunciando en diferentes medios el diputado Santiago Benítez (ANR), suplente de “Lalo”. Señaló que el hijo del fallecido diputado cartista lo amenazó, que Santítere tuvo protección “non sancta” cuando estuvo en Pedro Juan, etc.

******

Mientras tanto, el “primazo” y el entorno “real” están más preocupados en intentar tapar un jodido proceso licitatorio. Y así nos va.