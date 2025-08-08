*****

Era su banca o la presidencia de Conaderna. Y prefirió lo segundo. Tanta “filosofía barata y zapatos de goma” para salir en esto.

*****

Varios cartistas se están frotando las manos porque quieren asumir en reemplazo de la “nepotía”. Pero hay uno en especial: le dicen senador cero voto. ¿Quién será?

*****

Seguramente la nada prestigiosa bancada liberocartista querrá conservar el apetecible espacio. Pero cuentan los que saben que un voluminoso legislador fue a besar el anillo del “Patrão” para evitar que le rajen de la banca a la correligionaria a cambio de que se aleje de Conaderna. Así dicen.

*****

¡Qué vergüenza estamos pasando los paraguayos y especialmente asuncenos por el lamentable estado de la capital debido a la pésima gestión de los cartistas, con “Re-Necho” a la cabeza!

*****

Arrancan los Juegos Panamericanos este fin de semana y la ciudad sucia, abandonada, oscura y hasta parece “bombardeada”.

*****

Los “hurreros” cartistas intentan instalar en las redes sociales que la gestión de “Pinocho” Peña gua’u es lo máximo. No hay caso. La realidad echa por tierra los lindos discursos. Ni asado ya no se puede comer en Paraguay; se tiene que recurrir a un préstamo prácticamente.

*****

El titular de Diputados, Latorre-í, ya escribió otra vez su poema de elogios. En realidad, parece que fue su directora de redes, que cobra G. 15 millones. Ni García Márquez ganaba tanto por párrafo como esta funcionaria cartista.

*****

En realidad, “Pinocho” Peña está más interesado en figuretear en cuanto evento internacional hay en Paraguay antes que resolver los graves problemas del país como educación, salud, inseguridad y transporte público.

*****

Su prioridad está en la ley de sistema nacional de pagos y frenar la transparencia pública.